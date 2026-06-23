Volvía de su segundo día trabajando en el Mundial, pero nunca llegó a casa: "Es devastador"

Los servicios de emergencia trasladaron al herido de urgencia hacia las instalaciones del centro de salud más cercano. Los reportes confirmaron que el paciente presentaba una lesión cerebral traumática bastante crítica.

Los médicos decidieron conectarlo de inmediato a las máquinas de soporte vital para mantenerlo respirando. Lamentablemente, los profesionales dictaminaron el deceso durante el transcurso del día posterior. A pesar de la repentina muerte, sus seres queridos permitieron la donación de órganos. El corazón, los pulmones, el hígado junto con los riñones del joven permitirán preservar hasta ocho vidas ajenas.

El joven fue tratado en el hospital, pero no pudieron salvarlo.

Reclamo de justicia

El círculo íntimo sostiene fuertes sospechas contra el individuo al mando del volante. Según la información brindada por los propios parientes, el automovilista transitaba superando los límites de velocidad o bajo los efectos de sustancias prohibidas.

La tía del muchacho precisó su punto de vista basándose en comentarios extraoficiales. La mujer señaló lo siguiente: "Por lo que me dijeron, había una gran posibilidad de que la velocidad jugara un papel, además el sujeto estaba bajo la influencia".

Por su parte, el conductor intentó defenderse argumentando que le resultó imposible advertir la presencia del peatón debido al horario nocturno. Agregó también que la vestimenta totalmente oscura del joven empeoró la visibilidad en la calle.

Monique Yates, hermana del trabajador de seguridad del evento, cuestionó esa explicación con total firmeza. La mujer sentenció: "Dices que no viste a mi hermano caminando porque vestía todo de negro". "No importa qué color llevaba puesto. Esa no puede ser una excusa de por qué atropellas a alguien", agregó.