Inglaterra y Ghana se sacaron un cero en su partido por el Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol 2026

El partido se disputó en el Gillette Stadium de Foxborough, bajo el arbitraje del hondureño Saíd Martínez. De esta forma ambos conjuntos suman 4 unidades, mientras que Panamá y Croacia, que juegan este martes a las 20, registran una derrota.

Los ingleses controlaron posicionalmente las acciones y se adueñaron del balón desde el inicio, ante un equipo africano que apostó al juego defensivo y la contraofensiva.