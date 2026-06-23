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MUNDIAL 2026

Inglaterra y Ghana se sacaron un cero en su partido por el Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Inglaterra no pudo plasmar su dominio territorial frente a Ghana por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol 2026 e igualó en cero en Boston

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Harry Kane se agarra la cabeza ante una situación de gol desperdiciada. Inglaterra  y Ghana igualaron en un chato partido por el Grupo L del Mundial 2026.

Harry Kane se agarra la cabeza ante una situación de gol desperdiciada. Inglaterra  y Ghana igualaron en un chato partido por el Grupo L del Mundial 2026.

En un partido aburrido y de escasas situaciones de gol, el seleccionado de Inglaterra igualó con Ghana sin abrir el marcador en Boston, y ambos se mantienen momentáneamente en lo más alto del Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El partido se disputó en el Gillette Stadium de Foxborough, bajo el arbitraje del hondureño Saíd Martínez. De esta forma ambos conjuntos suman 4 unidades, mientras que Panamá y Croacia, que juegan este martes a las 20, registran una derrota.

Los ingleses controlaron posicionalmente las acciones y se adueñaron del balón desde el inicio, ante un equipo africano que apostó al juego defensivo y la contraofensiva.

El ataque de los dirigidos por Thomas Tuchel fue flojo y no pudo con la resistencia de la ghaneses, que terminaron festejando el punto que los deja cerca de la clasificación a los 16avos. de final del Mundial 2026.

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