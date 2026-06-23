En un partido aburrido y de escasas situaciones de gol, el seleccionado de Inglaterra igualó con Ghana sin abrir el marcador en Boston, y ambos se mantienen momentáneamente en lo más alto del Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Inglaterra y Ghana se sacaron un cero en su partido por el Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol 2026
Inglaterra no pudo plasmar su dominio territorial frente a Ghana por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol 2026 e igualó en cero en Boston
El partido se disputó en el Gillette Stadium de Foxborough, bajo el arbitraje del hondureño Saíd Martínez. De esta forma ambos conjuntos suman 4 unidades, mientras que Panamá y Croacia, que juegan este martes a las 20, registran una derrota.
Los ingleses controlaron posicionalmente las acciones y se adueñaron del balón desde el inicio, ante un equipo africano que apostó al juego defensivo y la contraofensiva.
El ataque de los dirigidos por Thomas Tuchel fue flojo y no pudo con la resistencia de la ghaneses, que terminaron festejando el punto que los deja cerca de la clasificación a los 16avos. de final del Mundial 2026.