Descubren túneles en una escuela: creen que tienen un pasado regio

Este descubrimiento se explica debido a que el exclusivo colegio está en el edificio donde se encontraba el Palacio de Beaulieu. Este lugar tiene una línea de árboles de más de 1.5 kilómetros que recorre el camino principal. Luego está el edificio principal y los jardines. El conjunto está reconocido como un punto de interés histórico de Inglaterra.

El lugar está ligado a una de las mujeres más recordadas de la historia de Inglaterra. Su dueño fue Sir Thomas Boleyn, padre de Ana Bolena. Esta desafortunada joven fue la segunda esposa de Enrique VIII, quien la acusó de traición, y la decapitó.

Los hallazgos realizados en los túneles

tuneles El descubrimiento comenzó con un túnel, pero luego se agregaron huesos y diversos artefactos.

Entre los objetos descubiertos se encuentran lo que parecen ser vasijas y cerámica de la época Tudor, junto con huesos, botellas de vidrio, fragmentos de vidrio y trozos de plomo. Estos hallazgos están siendo examinados minuciosamente y se están elaborando planes para exhibir algunos de los artefactos seleccionados en el futuro.

Sarah Garside, jefa de historia del colegio, remarcó que "los hallazgos de esta naturaleza son excepcionalmente raros dentro de un entorno escolar, por lo que esto resulta particularmente emocionante para nuestros estudiantes".

"Los túneles y los artefactos ofrecen una oportunidad invaluable para conectar la historia documental con la evidencia física", cerró la docente