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Lionel Messi, el mejor de todos en el Mundial 2026: goles, elogios y buenas noticias antes de cumplir los 39

Lionel Messi, es el máximo goleador del Mundial 2026 mientras que lo siguen de cerca nada menos que el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi fue ovacionado por todo el estadio.

Messi fue ovacionado por todo el estadio.

Tras brillar, una vez más, frente a Austria, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, es el máximo goleador del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con 5 goles, mientras que lo siguen de cerca nada menos que el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, ambos con 4.

Messi marcó los 5 tantos que lleva el elenco nacional en este certamen (tres ante Argelia y dos frente a Austria), los cuáles le permitieron convertirse en el máximo artillero en los mundiales, con 18 conquistas.

Messi volvió a Kansas City con sus compañeros de la Selección argentina.

Messi volvió a Kansas City con sus compañeros de la Selección argentina.

Por su parte, Mbappé suma 4 gritos, tras convertirle un doblete a Senegal y otros dos a Irak, mientras que Haaland tiene la misma cantidad de goles, tras anotarle a dos a los africanos y dos a los asiáticos.

En el tercer escalón aparecen el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David, ambos con 3 tantos cada uno.

El mejor elogio: de Manu Ginóbili para Messi

"Hoy con la flia nos dimos el enorme gusto de ver un partido de ARG en un mundial x primera vez y encima, ver al 10 transformarse en el máximo goleador histórico en mundiales!! Qué privilegio!!", indicó nada menos que Emanuel Ginóbili quien viajó desde San Antonio a Dallas (unos 450 km.) para alentar a la Selección argentina.

Las cámaras TV y la pantalla del estadio compartieron la imagen del ex basquetbolista en un palco y acompañado de su esposa e hijos.

La mejor noticia para Messi: su padre fue dado de alta

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, recibió el alta médica luego de permanecer internado durante varios días en Buenos Aires, una noticia que llevó alivio a la familia del capitán de la Selección argentina en medio del Mundial 2026.

Jorge abandonó el centro de salud y se encuentra recuperándose junto a sus seres queridos en Rosario después de los rumores sobre su salud que generaron un escándalo mediático.

La noticia del alta llegó horas antes del cumpleaños número 39 del capitán argentino que se celebrará este miércoles.

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