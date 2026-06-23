Los partidos de este martes 23 de junio en el Mundial 2026 con las presentaciones de Portugal, Inglaterra y Colombia

La jornada se completará desde las 23 hora argentina, en Guadalajara, donde Colombia, alentado por una multitud, intentará asegurar ante Congo su pase a los 16avos de final.

Las posiciones de la fase de grupos del Mundial 2026

Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, Francia y Noruega ganaron los dos partidos y se clasificaron a los 16avos de final una fecha antes de completar la fase de grupos.

Los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada uno de los 12 grupos del torneo (un total de 24 selecciones) avanzarán a esa instancia junto a las 8 mejores selecciones que finalicen en el tercer lugar de sus respectivas zonas.

Los criterios de la FIFA para determinar los 8 mejores son primero los puntos y luego diferencia de gol, goles a favor y, de persistir la igualdad, Fair Play o sorteo.