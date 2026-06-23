Los partidos de este martes 23 de junio en el Mundial 2026 con las presentaciones de Portugal, Inglaterra y Colombia

Portugal, con Cristiano Ronaldo, buscará mejorar su imagen mientras que Inglaterra y Colombia intentarán prolongar su buen comienzo en el Mundial 2026 cuando se juegue este martes 23 de junio la segunda fecha de los Grupos K y L.
Portugal, con Cristiano Ronaldo, buscará mejorar su imagen mientras que Inglaterra y Colombia intentarán prolongar su buen comienzo en el Mundial 2026 cuando se juegue este martes 23 de junio la segunda fecha de los Grupos K y L.
Portugal, con Cristiano Ronaldo, buscará mejorar su imagen mientras que Inglaterra y Colombia intentarán prolongar su buen comienzo en el Mundial 2026 cuando se juegue este martes 23 de junio la segunda fecha de los Grupos K y L.
Desde las 14, en Houston y con TV por El Siete, Portugal necesita ganarle a Uzbekistán para encaminar su rumbo a los 16avos de final después de un flojo debut (empató sin goles) ante la selección de la República Democrática del Congo.
A las 17 habrá acción en el Grupo K por la pantalla de El Siete y será con un cruce entre dos ganadores de la primera fecha, en Boston, entre Inglaterra y Ghana. Más tarde, a las 20 en Toronto, Croacia y Panamá irán por sus primeros puntos en el certamen.
La jornada se completará desde las 23 hora argentina, en Guadalajara, donde Colombia, alentado por una multitud, intentará asegurar ante Congo su pase a los 16avos de final.
Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, Francia y Noruega ganaron los dos partidos y se clasificaron a los 16avos de final una fecha antes de completar la fase de grupos.
Los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada uno de los 12 grupos del torneo (un total de 24 selecciones) avanzarán a esa instancia junto a las 8 mejores selecciones que finalicen en el tercer lugar de sus respectivas zonas.
Los criterios de la FIFA para determinar los 8 mejores son primero los puntos y luego diferencia de gol, goles a favor y, de persistir la igualdad, Fair Play o sorteo.