Similar al sistema mendocino, Nación habilitó denuncias viales por WhatsApp

Se podrán denunciar maniobras peligrosas o infracciones viales a través de Whatsapp en todo Argentina.

Sin embargo, la diferencia es que mientras la primera etapa de Modo Testigo tiene fines preventivos, educativos y de concientización vial, el mecanismo nacional prevé que las denuncias puedan derivar en sanciones administrativas luego de una evaluación técnica por parte de la ANSV.

La nueva herramienta fue presentada durante la Semana de la Seguridad Vial y apunta a incorporar tecnología para ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas que muchas veces ocurren fuera de los operativos de control.

A partir de ahora, cualquier persona que presencie una infracción grave podrá enviar el material al número 11-2787-0000.

¿Qué se podrá denunciar?

Entre las situaciones que podrán reportarse figuran la conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo vehículos, utilización del teléfono celular al volante, patentes adulteradas y distintos episodios de violencia vial.

Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las denuncias no implicarán automáticamente una sanción para el conductor involucrado.

Cada caso será analizado por equipos técnicos del organismo, que evaluarán la evidencia presentada y determinarán si corresponde avanzar con medidas administrativas de acuerdo con la normativa vigente.

No obstante, la ANSV aclaró que, dependiendo de la gravedad de la conducta detectada y de la solidez de las pruebas aportadas, los reportes podrán derivar en sanciones que incluyan la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Para realizar una denuncia será necesario enviar fotografías o videos donde pueda observarse claramente la situación reportada y la patente del vehículo involucrado.

Se podrá denunciar por manejar bajo los efectos de alcohol, entre otros motivos de conducción peligrosa o infracciones viales.

Además, los ciudadanos deberán informar el lugar donde ocurrió el hecho, la fecha, la hora aproximada y completar un breve formulario con información complementaria.

Desde el organismo nacional remarcaron que el material deberá ser registrado por terceros, como peatones o acompañantes, y nunca por una persona mientras conduce un vehículo.

La implementación guarda puntos de contacto con Modo Testigo, el sistema que Mendoza reglamentó recientemente tras la sanción de la Ley Nº 9701.

El modo mendocino

En la provincia, los mendocinos pueden enviar fotografías y videos mediante WhatsApp al número 2615559592 para comunicar situaciones observadas en la vía pública que representen conductas de riesgo.

Sin embargo, la etapa actualmente vigente en Mendoza tiene un carácter exclusivamente preventivo.

El material recibido por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia es analizado para verificar si cumple los requisitos previstos en la reglamentación y, en caso de corresponder, puede ser difundido con fines educativos y de concientización.

La normativa provincial establece que, por el momento, los registros enviados por los ciudadanos no generan sanciones para los conductores involucrados.

Las multas podrán implicar la suspensión de la licencia de conducir.

En paralelo, Mendoza avanza en una segunda etapa de desarrollo que estará integrada a la aplicación Mendoza x Mí.

Ese sistema incorporará herramientas tecnológicas para validar automáticamente información asociada a cada registro, como ubicación, fecha, hora y otros metadatos, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y calidad de la evidencia recibida.

Tanto el sistema nacional como el mendocino comparten el objetivo de sumar a los ciudadanos como actores en la prevención vial y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas que ocurren diariamente en calles y rutas.

La principal diferencia, al menos por ahora, es que mientras Modo Testigo busca generar conciencia y promover conductas responsables, el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Nación incorpora la posibilidad de aplicar sanciones a partir de las denuncias realizadas por los propios ciudadanos.