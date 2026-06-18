Desde este jueves los mendocinos pueden denunciar faltas de tránsito con fotos y videos

A partir de ahora, los ciudadanos podrán enviar fotografías y videos al 2615559592, disponible las 24 horas, para comunicar situaciones observadas en la vía pública que representen conductas de riesgo para la circulación.

La etapa preventiva permitirá poner en funcionamiento la herramienta, difundir su utilización entre los ciudadanos y generar material destinado a fortalecer las campañas de educación y concientización vial mientras finaliza la integración tecnológica con la aplicación Mendoza x Mí.

Modo Testigo- Mercedes Rus La ministra Mercedes Rus y funcionarios del Ejecutivo presentaron el sistema para denunciar faltas de tránsito. Foto: Ministerio de Seguridad.

El material será recibido por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia, y contrastado con los requisitos previstos en la normativa vigente a los fines de determinar su publicación.

En esta instancia, las comunicaciones ciudadanas no darán lugar a sanciones. Aquellos registros que cumplan las condiciones establecidas podrán ser difundidos con fines preventivos, educativos y de concientización a través del canal oficial Modo Testigo, disponible en la web del Ministerio de Seguridad y Justicia, donde permanecerán publicados por un plazo máximo de 90 días. La difusión se realizará preservando la identidad de las personas involucradas y respetando la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

De acuerdo con la reglamentación, esta primera etapa tiene un carácter preventivo y educativo, orientado a promover conductas responsables y fortalecer las acciones de concientización vial en toda la provincia.

Trabajo técnico y desarrollo tecnológico

La implementación de Modo Testigo es el resultado de un trabajo técnico iniciado tras la promulgación de la Ley Nº 9701, en abril de este año.

Desde entonces, el Ministerio de Seguridad y Justicia desarrolló mesas de trabajo junto a jueces viales de toda la provincia, autoridades de tránsito y equipos técnicos especializados para definir criterios comunes de implementación, procedimientos de análisis y mecanismos de validación de la información recibida.

El objetivo fue construir una herramienta con reglas claras, criterios uniformes y procedimientos compatibles con el funcionamiento de los distintos juzgados viales de Mendoza.

En paralelo, el Ministerio avanzó en el desarrollo de la segunda etapa del sistema, que estará integrada a la aplicación Mendoza x Mí y se prevé que esté disponible el próximo mes.

A diferencia de un simple mecanismo de recepción de imágenes o videos, esta nueva instancia incorporará herramientas de validación tecnológica que permitirán verificar automáticamente información asociada a cada registro, como ubicación, fecha, hora y otros metadatos.

Esta funcionalidad fortalecerá la trazabilidad de la información aportada, contribuirá a mejorar la calidad de los registros recibidos y brindará mayores garantías para su análisis por parte de las autoridades competentes.

Una vez que la aplicación entre en funcionamiento, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictará la resolución correspondiente para habilitar esa nueva etapa operativa.

Qué situaciones podrán comunicarse

A través de Modo Testigo podrán remitirse fotografías y videos vinculados a conductas de riesgo vial observadas en la vía pública, tales como maniobras peligrosas, utilización del teléfono celular durante la conducción, falta de cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas, circulación indebida u otras situaciones contempladas por la normativa vigente.

El material deberá corresponder a hechos ocurridos en la provincia de Mendoza y cumplir las condiciones establecidas por la reglamentación para su eventual publicación.

Asimismo, el sistema está pensado para que la comunicación sea realizada por terceros que presencien la situación. El conductor involucrado no podrá registrar ni remitir material mientras conduce.

Policía- Modo Testigo La Policía de Mendoza recibió las instrucciones del nuevo sistema de denuncias. Foto: Ministerio de Seguridad.

Al momento del envío se solicitarán nombre, apellido y correo electrónico del remitente, datos que serán resguardados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.