El Senado dio este martes media sanción por unanimidad al proyecto de ley que crea una plataforma digital para que los ciudadanos puedan denunciar posibles infracciones ambientales mediante fotos y videos en tiempo real.
¿Basura o contaminación? Avanza la app para denunciar daños ambientales con fotos y videos
El Senado dio media sanción al proyecto que crea una plataforma para que los vecinos aporten pruebas de posibles infracciones ambientales en tiempo real
La nueva herramienta cuenta con mecanismos para garantizar la autenticidad de las pruebas y fortalecer las tareas de fiscalización y control.
El proyecto ahora continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Fotos y videos como prueba para iniciar investigaciones ambientales
La propuesta busca establecer un marco jurídico para reconocer, preservar y analizar los registros audiovisuales que los ciudadanos incorporen al sistema oficial. Aquellas imágenes que cumplan con los requisitos técnicos previstos podrán ser utilizadas como elementos de sustento para iniciar actuaciones administrativas.
Actualmente, las denuncias pueden ingresar mediante la mesa de entradas virtual, sistemas de tickets, Whatsapp y otros canales de contacto ciudadano, pero no existe un procedimiento general unificado para este tipo de casos.
La nueva plataforma apunta a que las imágenes cuenten desde el inicio con datos técnicos que permitan verificar dónde y cuándo fueron tomadas, generando un respaldo documental más sólido.
Modo testigo ambiental
Una lógica similar ya comenzó a aplicarse en Mendoza con el sistema Modo Testigo, una herramienta que permite a los ciudadanos enviar fotos y videos de presuntas infracciones viales para colaborar con la fiscalización.
En su primer mes de funcionamiento recibió 586 reportes y, tras el análisis de las imágenes, 83 casos fueron considerados con elementos suficientes como para haber derivado en una multa si el sistema ya estuviera en etapa sancionatoria.
El proyecto de denuncias ambientales toma esa experiencia como referencia y avanza sobre una idea similar: que el ciudadano pueda convertirse en un colaborador del Estado aportando registros audiovisuales con datos que permitan verificar el lugar y las circunstancias del hecho.
En pocas palabras
- Plataforma digital: el Senado dio media sanción a una herramienta para denunciar infracciones ambientales con fotos y videos.
- Prueba audiovisual: la nueva plataforma busca garantizar la autenticidad de los registros y fortalecer la fiscalización.
- Tratamiento legislativo: el proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar su debate.