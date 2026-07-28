¿Basura o contaminación? Avanza la app para denunciar daños ambientales con fotos y videos

El proyecto que incorpora las denuncias ambientales georreferenciadas fue aprobado por unanimidad en el Senado.

Fotos y videos como prueba para iniciar investigaciones ambientales

La propuesta busca establecer un marco jurídico para reconocer, preservar y analizar los registros audiovisuales que los ciudadanos incorporen al sistema oficial. Aquellas imágenes que cumplan con los requisitos técnicos previstos podrán ser utilizadas como elementos de sustento para iniciar actuaciones administrativas.

Actualmente, las denuncias pueden ingresar mediante la mesa de entradas virtual, sistemas de tickets, Whatsapp y otros canales de contacto ciudadano, pero no existe un procedimiento general unificado para este tipo de casos.

Estudiantes de la Escuela Prof. Osvaldo Pinto de Santa Rosa y representantes de la Organización ASEZ y Fundación Defensa Vegana estuvieron presentes en la sesión.

La nueva plataforma apunta a que las imágenes cuenten desde el inicio con datos técnicos que permitan verificar dónde y cuándo fueron tomadas, generando un respaldo documental más sólido.

Modo testigo ambiental

Una lógica similar ya comenzó a aplicarse en Mendoza con el sistema Modo Testigo, una herramienta que permite a los ciudadanos enviar fotos y videos de presuntas infracciones viales para colaborar con la fiscalización.

En su primer mes de funcionamiento recibió 586 reportes y, tras el análisis de las imágenes, 83 casos fueron considerados con elementos suficientes como para haber derivado en una multa si el sistema ya estuviera en etapa sancionatoria.

El proyecto de denuncias ambientales toma esa experiencia como referencia y avanza sobre una idea similar: que el ciudadano pueda convertirse en un colaborador del Estado aportando registros audiovisuales con datos que permitan verificar el lugar y las circunstancias del hecho.