La foto sola no alcanza para una multa: las claves de la app que usará Mendoza para denunciar infracciones

infracciones multas viales en ruta 7 las heras La ministra Mercedes Rus aclaró que las denuncias de Modo Testigo no generarán una multa automática.

La app que prepara Mendoza para las denuncias de tránsito

Uno de los aspectos menos conocidos del sistema es que las denuncias con potencial efecto sancionatorio no se realizarán a través de WhatsApp sino mediante una aplicación integrada a Mendoza por Mí, que estará disponible a partir de julio.

"Va a ser una aplicación descargable en el celular donde uno, directamente, al pulsar esa aplicación, se va a abrir la cámara", explicó la ministra.

Según detalló, el objetivo es garantizar información clave para la Justicia Vial, como ubicación, fecha y hora de captura de la imagen.

La app también requerirá validación de identidad digital, es decir que no será anónimo. Rus aclaró que el sistema no apunta a generar denuncias personales, aunque permitirá conocer quién registró el material en caso de que la Justicia necesite profundizar una investigación.

Qué hace falta para que una infracción termine en una multa

La ministra remarcó que el proceso incluye una instancia de revisión judicial y que ninguna imagen generará una sanción de manera automática. "La Justicia también hace una valoración", sostuvo.

Además, explicó que la patente visible será un elemento fundamental para avanzar sobre un posible infractor.

Incluso con esos elementos, el juez vial deberá analizar cada situación antes de resolver si corresponde o no aplicar una multa.

Rus aseguró que el objetivo principal es ordenar institucionalmente una práctica que ya ocurre cuando los ciudadanos registran conductas peligrosas y las difunden en redes sociales. "Recién el último fin es el recaudatorio o el sancionatorio", afirmó.

mercedes rus multas de transito La puesta en funcionamiento de Modo Testigo se realizará de manera progresiva: primero por Whatsapp, luego por una app.

IA, fotos falsas y conductores que filmen

Uno de los puntos en los que se enfocó el Ministerio de Seguridad antes de la formalización del programa fue la posibilidad de que se utilice inteligencia artificial para generar imágenes falsas o alterar registros reales.

Mercedes Rus afirmó que todo el material que llega por WhatsApp -y que tiene fines preventivos y de concientización vial- es analizado antes de ser publicado. "Si advertimos que ese material está editado o que está atravesado por el uso de la IA, nosotros directamente no lo publicamos", aseguró.

En cuanto a la aplicación que prepara Mendoza, explicó que fue diseñada para incorporar datos como ubicación, fecha y hora de captura, además de identidad digital, con el objetivo de dar mayores garantías sobre la autenticidad del material que eventualmente llegue a la Justicia Vial.

Por otra parte, la ministra dejó una advertencia para quienes pretendan registrar una infracción mientras conducen. "El conductor no puede cometer una infracción para efectuar una comunicación ciudadana de una posible infracción", señaló.

Por eso, explicó que si el sistema detecta que quien tomó las imágenes era el conductor del vehículo, esa persona podría terminar siendo sancionada por utilizar el teléfono mientras manejaba.

Finalmente, recordó que Modo Testigo no reemplaza los mecanismos de emergencia: "Frente a una situación de riesgo, siempre el único canal es el 911", concluyó.