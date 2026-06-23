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Corte de agua: hasta el medio día se verá afectado el suministro en importantes barrios

ABSA informó un corte de agua por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en importantes zonas de Buenos Aires

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: hasta el medio día se verá afectado el suministro en importantes barrios

Corte de agua: hasta el medio día se verá afectado el suministro en importantes barrios

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 23 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

A dónde y a qué hora es el corte de agua

Hay trabajos programados en la red de agua de General Rodriguez y Carmen de Patagones.

Hay trabajos programados en la red de agua de General Rodriguez y Carmen de Patagones.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, desde las 7 se trabaja en la reparación de una cañería de agua en camino a Mercedes esquina Entre Ríos, en General Rodríguez. Producto de las tareas, se verá afectado el suministro de agua en los barrios Bicentenario y Raffo hasta el mediodía, aproximadamente.

Además, se realizarán trabajos en la cisterna de la Planta Potabilizadora de Carmen de Patagones, en el marco de las obras para la vinculación de la cisterna de Plaza Lacarra. El avance de las tareas, podrían generar baja presión en sectores de la localidad entre las 8:00 y 14:00 aproximadamente.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Hay que realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectaci&oacute;n. &nbsp;

Hay que realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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