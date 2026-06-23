Corte de agua: hasta el medio día se verá afectado el suministro en importantes barrios

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

A dónde y a qué hora es el corte de agua

Hay trabajos programados en la red de agua de General Rodriguez y Carmen de Patagones.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, desde las 7 se trabaja en la reparación de una cañería de agua en camino a Mercedes esquina Entre Ríos, en General Rodríguez. Producto de las tareas, se verá afectado el suministro de agua en los barrios Bicentenario y Raffo hasta el mediodía, aproximadamente.