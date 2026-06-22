Alexis Mac Allister al gobierno, Lionel Messi al poder

¡EL ENCUENTRO ENTRE KLOPP Y MAC ALLISTER! pic.twitter.com/gRe274Tw2k — Benz (@BenjaO28367) June 22, 2026

En la conferencia de prensa previo al duelo con Austria, a Enzo Fernández le consultaron si el mediocampo de España era el mejor: el capitán del Chelsea gambeteó, como hace adentro del campo: "Nosotros tenemos lo nuestro", dijo, cuánta razón.

Acá aparece el primero de los grandes cambios en comparación con el equipo que se coronó campeón en Qatar 2022: Alexis Mac Allister ahora es volante central, enrocando con el propio Fernández. El vértice retrasado de un triángulo que completa Rodrigo De Paul y que cada vez juega mejor.

Mac Allister fue el director de orquesta de la Selección argentina

A un toque, siempre bien perfilado, Alexis Mac Allister fue el director de orquesta del equipo. Las cifras hablan por sí solas: 62 de 66 pases bien entregados, con una altísima efectividad del 94%, una cifra descomunal tratándose de una Copa del Mundo.

Esa tenencia que marca el pulso abre paso al otro cambio con respecto a la conquista en Asia: Lionel Messi es el terminador de la jugada, habitando los metros finales de la cancha, ya no tan involucrado en la gestación.

Basta con verlo en pleno estadio para poder seguirlo en los momentos que la TV sigue la pelota lejos de él: Lionel Messi camina, deambula y espera. Es el equipo el que teje cada ataque, para dejarlo lo mejor posicionado contra el arco rival, el lugar donde es infalible.

Con Alexis Mac Allister al gobierno del equipo y con Lionel Messi al poder de ataque, la Selección argentina sueña despierta en el Mundial 2026. Que pase el que sigue.