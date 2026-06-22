Alexis Mac Allister al gobierno, Lionel Messi al poder

La Selección argentina volvió a ganar en la Copa del Mundo con un Alexis Mac Allister cerebral y un Lionel Messi demoledor. El elenco nacional venció a Austria este lunes por 2 a 0, por el Grupo J del Mundial 2026.
La Selección argentina volvió a ganar en la Copa del Mundo de la mano de Alexis Mac Allister y de Lionel Messi
La Selección argentina volvió a ganar en la Copa del Mundo con un Alexis Mac Allister cerebral y un Lionel Messi demoledor. El elenco nacional venció a Austria este lunes por 2 a 0, por el Grupo J del Mundial 2026.
Es final del partido en el imponente Dallas Stadium. Hay un abrazo que no es uno más: Lionel Messi va y busca a Alexis Mac Allister, algo breve se comentan a centímetros de distancia, el resto ya lo dijeron en la cancha.
El mediocampista del Liverpool y el astro de Inter Miami son los dueños de un equipo que volvió a ganar, tiene puntaje perfecto y está en 16vos de final todavía con un partido para cerrar la fase de grupos.
En la conferencia de prensa previo al duelo con Austria, a Enzo Fernández le consultaron si el mediocampo de España era el mejor: el capitán del Chelsea gambeteó, como hace adentro del campo: "Nosotros tenemos lo nuestro", dijo, cuánta razón.
Acá aparece el primero de los grandes cambios en comparación con el equipo que se coronó campeón en Qatar 2022: Alexis Mac Allister ahora es volante central, enrocando con el propio Fernández. El vértice retrasado de un triángulo que completa Rodrigo De Paul y que cada vez juega mejor.
A un toque, siempre bien perfilado, Alexis Mac Allister fue el director de orquesta del equipo. Las cifras hablan por sí solas: 62 de 66 pases bien entregados, con una altísima efectividad del 94%, una cifra descomunal tratándose de una Copa del Mundo.
Esa tenencia que marca el pulso abre paso al otro cambio con respecto a la conquista en Asia: Lionel Messi es el terminador de la jugada, habitando los metros finales de la cancha, ya no tan involucrado en la gestación.
Basta con verlo en pleno estadio para poder seguirlo en los momentos que la TV sigue la pelota lejos de él: Lionel Messi camina, deambula y espera. Es el equipo el que teje cada ataque, para dejarlo lo mejor posicionado contra el arco rival, el lugar donde es infalible.
Con Alexis Mac Allister al gobierno del equipo y con Lionel Messi al poder de ataque, la Selección argentina sueña despierta en el Mundial 2026. Que pase el que sigue.