Las propiedades de Elon Musk: cómo vive una de las celebridades más influyentes del mundo

Tras desprenderse de sus mansiones, Musk se mudó a Boca Chica, Texas, donde vive cerca de SpaceX. Allí alternó entre:

Una tiny home de 20x20 pies , fabricada por Boxabl, minimalista y prefabricada.

, fabricada por Boxabl, minimalista y prefabricada. Un pequeño rancho de tres dormitorios, alquilado a SpaceX por unos 50.000 dólares.

Estas viviendas contrastan radicalmente con el estilo de vida de otras celebridades, reforzando la narrativa de Musk como figura disruptiva incluso en su forma de habitar.

El misterio de Austin: villas, mansiones y un supuesto “compound”

En 2024, The New York Times informó que Elon Musk había adquirido varias propiedades en Austin para crear un gran complejo familiar. Él lo negó, pero los registros muestran compras por 35 millones de dólares, incluyendo:

Una villa toscana de 14.400 pies cuadrados.

Una mansión frente al lago Austin.

Una tercera casa a pocos minutos a pie.

Aunque Musk rechaza la idea de un “compound”, las propiedades existen y alimentan el mito alrededor de su figura.

La mansión del cerco polémico y los penthouses

En West Lake Hills, Elon Musk instaló un cerco de 16 pies sin permisos, generando quejas vecinales y un conflicto con las autoridades locales. Tras meses de audiencias, obtuvo la aprobación excepcional para mantenerlo. La propiedad, de casi 7.000 pies cuadrados, destaca por su estética sobria y un nivel de seguridad que recuerda más a un búnker que a una casa de celebridad.

Musk también utiliza dos penthouses en Austin Proper Hotel, con terrazas, vistas al lago y diseño de lujo. Pero su proyecto más ambicioso es Starbase, la ciudad que construyó en Texas alrededor de SpaceX: un municipio propio con escuela, bar exclusivo, esculturas y más de 500 residentes. Ninguna otra celebridad posee literalmente una ciudad.

El despegue de un cohete Starship, desde Starbase, en Boca Chica, Texas en Estados Unidos (Archivo). Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que beneficia directamente a las empresas privadas del sector aeroespacial. Crédito: EFE/ Abraham Pineda-Jacome.

Las propiedades de Elon Musk revelan una paradoja: una de las celebridades más poderosas del mundo vive entre la austeridad extrema y los megaproyectos futuristas. Su mapa inmobiliario no es solo un listado de casas, sino una declaración de cómo imagina el futuro: móvil, experimental y siempre en expansión.