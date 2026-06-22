"No es ningún santo": la frase con la que buscaron ensuciar a Messi y terminó en humillación

Bajo el lema de que el astro argentino "no es ningún santo", el portal europeo buscó golpear la imagen de Messi, pero el tiro les salió mal: el capitán de la Selección argentina hizo dos goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Messi habló en la cancha y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

La crítica que Messi se encargó de callar

El artículo que encendió la polémica, firmado por el periodista Moritz Ettlinger, apuntó directamente contra la ética de Messi. El argumento principal de la prensa de Austria era que el 10 debió haber sido expulsado en el debut del torneo ante Argelia, pero fue más allá también.