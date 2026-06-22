El fútbol tiene una regla que, a esta altura de la historia, ya debería ser universal: a Messi no hay que hacerlo enojar. En las horas previas al esperado partido entre la selección argentina y Austria, el medio austríaco Der Standard intentó romper el clima de respeto con una durísima columna de opinión, pero fue el diez el que se encargó de responder adentro de la cancha.
"No es ningún santo": la frase con la que buscaron ensuciar a Messi y terminó en humillación
En la previa del partido frente a Austria, un medio especializado intentó romper el clima de respeto, pero Messi se encargó de hablar en la cancha
Bajo el lema de que el astro argentino "no es ningún santo", el portal europeo buscó golpear la imagen de Messi, pero el tiro les salió mal: el capitán de la Selección argentina hizo dos goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales.
La crítica que Messi se encargó de callar
El artículo que encendió la polémica, firmado por el periodista Moritz Ettlinger, apuntó directamente contra la ética de Messi. El argumento principal de la prensa de Austria era que el 10 debió haber sido expulsado en el debut del torneo ante Argelia, pero fue más allá también.
El diario atacó la vida extrafutbolística del jugador, cuestionando sus contratos comerciales y tildándolo de "manejar los hilos desde las sombras". Mientras el director técnico de Austria, Ralf Rangnick, llenaba de elogios el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni, la prensa de su país embarró la cancha.
Lejos de verse afectado por los ataques mediáticos, el capitán de la selección argentina lideró al equipo con una actuación descomunal. Con un juego asociado brillante y dos goles de su sello característico, desarmó por completo a toda Austria.
Para el periodismo de Austria, quizás Messi no sea ningún santo; pero lo que sí aprendieron de lección es que no deben hacerlo enojar.