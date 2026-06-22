Parece que la fortuna cayó del lado del fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, que ganó un sorteo del banco Supervielle para ir al Mundial de fútbol a ver el primer partido de la Selección argentina a Estados Unidos. Cuando se confirmó que era uno de los beneficiados, el funcionario informó el premio a la Oficina de Ética Pública. También ganó el mismo premio el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno, José María Videla Saenz.
Gol de la suerte: el fiscal de Estado ganó un viaje al Mundial y tuvo que declararlo
Fernando Simón informó a la Oficina de Ética Pública que ganó un sorteo de un banco. Aseguró que no fue un regalo. También lo ganó un funcionario del Gobierno
Ambos se mostraron juntos, tanto en el traslado que habría hecho el mismo banco a los ganadores como en el festejo de la Selección argentina tras el triunfo ante Argelia.
Según la explicación oficial que dio el mismo Simón el 31 de marzo pasado, en esa fecha el banco le informó que había sido preseleccionado como ganador de un premio que consistía en "pasajes de avión, estadía en hotel entre los días 15 a 18 de junio, entrada para ver el partido entre la Selección Argentina y Argelia el día 16 de Junio y cobertura de salud para el viaje".
El fiscal de Estado explicó que llegó a ese premio porque tiene una cuenta sueldo en ese banco desde hace más de una década, cuando comenzó a percibir allí su salario como docente universitario de una institución privada. Acotó que esa cuenta está expuesta en su declaración jurada en la misma Oficina de Ética Pública.
En paralelo, Simón aclaró que el premio que recibió no es un regalo de la entidad bancaria, algo que le está prohibido recibir por la Ley de Ética Pública, por ser él justamente un funcionario público.
"No se encontraría abarcado por la prohibición de dicha norma, ya que su otorgamiento no ha sido con motivo o en ocasión del desempeño de mis funciones públicas ni tiene relación alguna con elllas", detalló.
Qué dijo el funcionario de Gobierno que también viajó al Mundial
Entre los 20 beneficiarios del sorteo que organizó el banco Supervielle estuvo también el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno, José María Videla Saenz.
Según contó el funcionario, él también notificó a Ética Pública que iba a hacer ese viaje.
"Soy cliente de ese banco hace años. Cuando me notificaron del premio, presenté nota a Ética Pública avisando porque no interfería con mi función, porque es con mi cuenta privada. Me tomé licencia y delegué mi firma", precisó Videla Saenz.