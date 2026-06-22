Gol de la suerte: el fiscal de Estado ganó un viaje al Mundial y tuvo que declararlo

El fiscal de Estado explicó que llegó a ese premio porque tiene una cuenta sueldo en ese banco desde hace más de una década, cuando comenzó a percibir allí su salario como docente universitario de una institución privada. Acotó que esa cuenta está expuesta en su declaración jurada en la misma Oficina de Ética Pública.

En paralelo, Simón aclaró que el premio que recibió no es un regalo de la entidad bancaria, algo que le está prohibido recibir por la Ley de Ética Pública, por ser él justamente un funcionario público.

"No se encontraría abarcado por la prohibición de dicha norma, ya que su otorgamiento no ha sido con motivo o en ocasión del desempeño de mis funciones públicas ni tiene relación alguna con elllas", detalló.

Qué dijo el funcionario de Gobierno que también viajó al Mundial

Entre los 20 beneficiarios del sorteo que organizó el banco Supervielle estuvo también el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno, José María Videla Saenz.

El funcionario del Gobierno de Alfredo Cornejo, José María Videla Saenz, también ganó el premio del banco Supervielle para viajar al Mundial de fútbol a ver a la Selección argentina. En la foto aparece junto al presidente de la Nación, pero no pertenece al gobierno de Milei.

Según contó el funcionario, él también notificó a Ética Pública que iba a hacer ese viaje.

"Soy cliente de ese banco hace años. Cuando me notificaron del premio, presenté nota a Ética Pública avisando porque no interfería con mi función, porque es con mi cuenta privada. Me tomé licencia y delegué mi firma", precisó Videla Saenz.