La Suiza de América Latina apostó por la estabilidad y hoy lidera el ranking de calidad de vida, superando a China y Rusia

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este país de América Latina registró importantes avances entre 1990 y 2023: la esperanza de vida creció 5,14 años, los años esperados de escolarización aumentaron 4,52 años y el ingreso per cápita se incrementó más de un 110%. Estos avances explican el aumento de su Índice de Desarrollo Humano (IDH) en un 20,9% durante el 2025.

Los países de América Latina con mejor calidad de vida

La capital, Montevideo, figura entre las ciudades más seguras y habitables de América de Latina, y su población goza de altos niveles de libertad civil, buena infraestructura y una excelente calidad ambiental.

Además, Uruguay ha sido reconocido por su desarrollo sostenible, su energía limpia y su compromiso con la inclusión social. Todos estos factores refuerzan su posición como el país con mejor calidad de vida de la región y uno de los más admirados del mundo.

Ranking de calidad de vida en América Latina

Uruguay

Ecuador

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Este destino de Latinoamérica no es precisamente barato, pero sí es uno donde las reglas son claras y la estructura del Estado funciona con bastante previsibilidad. Para muchos extranjeros, esa sensación de estabilidad pesa incluso más que el costo de vida.