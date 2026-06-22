Cuando se habla sobre calidad de vida, generalmente se suele pensar en países de Europa Central, especialmente en Suiza. Sin embargo, en los últimos años un país de América Latina viene ascendiendo en el ranking.
La Suiza de América Latina apostó por la estabilidad y hoy lidera el ranking de calidad de vida, superando a China y Rusia
Este país de América Latina se destaca por el bienestar de su población, siendo así un referente en la región
El Índice de calidad de vida es una herramienta que utilizan organismos internacionales para evaluar el bienestar de una población en particular en base a distintos ítems, desde salud y medio ambiente hasta el salario. En este caso, Uruguay se destaca en América Latina.
Uruguay destaca por tener una calidad de vida excepcional
El índice de Numbeo, una plataforma colaborativa internacional, realiza una evaluación y establece una relación entre ingresos, costo de vida, tráfico, clima, seguridad, salud y contaminación. Países Bajos lidera el ranking mundial, mientras que Uruguay, en América Latina, supera a países como China y Rusia.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este país de América Latina registró importantes avances entre 1990 y 2023: la esperanza de vida creció 5,14 años, los años esperados de escolarización aumentaron 4,52 años y el ingreso per cápita se incrementó más de un 110%. Estos avances explican el aumento de su Índice de Desarrollo Humano (IDH) en un 20,9% durante el 2025.
Los países de América Latina con mejor calidad de vida
La capital, Montevideo, figura entre las ciudades más seguras y habitables de América de Latina, y su población goza de altos niveles de libertad civil, buena infraestructura y una excelente calidad ambiental.
Además, Uruguay ha sido reconocido por su desarrollo sostenible, su energía limpia y su compromiso con la inclusión social. Todos estos factores refuerzan su posición como el país con mejor calidad de vida de la región y uno de los más admirados del mundo.
Ranking de calidad de vida en América Latina
- Uruguay
- Ecuador
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Chile
Este destino de Latinoamérica no es precisamente barato, pero sí es uno donde las reglas son claras y la estructura del Estado funciona con bastante previsibilidad. Para muchos extranjeros, esa sensación de estabilidad pesa incluso más que el costo de vida.