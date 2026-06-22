Cuidados de potus en invierno: cómo puedo evitar el daño por heladas en mis plantas

Hoy te explico cómo se puede evitar el daño por heladas en una planta de potus, qué cuidados deberías considerar en los meses de invierno y cómo hay que actuar cuando la planta presenta síntomas de daños por heladas.

Cuidados de potus: ¿cómo afectan las heladas a las plantas?

Antes de conocer los cuidados y recomendaciones, hay que entender dos cosas: cómo se ve una planta dañada por heladas y cómo actúa el frío en las plantas.

Las heladas invernales son básicamente un fenómeno meteorológico que sucede cuando la temperatura del aire es de 0°C o menor. Cuando esto pasa en invierno, el agua en estado líquido se congela y forma cristales sobre la superficie.

Las heladas generan daño permanente en las plantas y cultivos.

Las heladas congelan el agua que se encuentra en el interior de las células de las plantas y estos cristales de hielo funcionan como cuchillas que dañan la membrana celular. La planta sufre por deshidratación y por tejidos muertos.

Consejos para cuidar a tu potus de las heladas invernales

El potus no soporta las temperaturas por debajo de los 10°C. El frío detiene su desarrollo y el hielo daña sus hojas y tallos expuestos. Para evitar el daño por heladas, se pueden tomar medidas:

No riegues mucho el potus y mantenlo alejado del aire frío.