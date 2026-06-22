Si ves una chicharra o cigarra merodeando por tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

Ver o escuchar a una chicharra dando vueltas cerca de tu casa, ya sea cerca o en el jardín, no es casualidad. Este insecto volador actúa como termómetro ecológico, su presencia ofrece pistas sobre la salud del entorno y, además, tiene lecturas simbólicas muy favorables según tradiciones energéticas como el feng shui.
Encontrar los animales de este tipo puede sorprender, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.
¿Qué simboliza una chicharra desde el feng shui?
Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una cigarra o chicharra cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente:
- Cuando una cigarra aparece en tu casa, anuncia la lluvia.
- Simbolizan la resurrección, la inmortalidad, la vida después de la muerte y la eterna juventud.
- Traen felicidad y nostalgia a la casa.
- Se relaciona este insecto con el alejamiento de los deseos carnales y los vicios.
- Representan espiritualmente el cambio personal, la renovación, el renacimiento y la transformación.
- Anuncian la llegada del verano.
- Refiere a la realización espiritual.
- En China, se colocaban amuletos de jade con forma de cigarra en las lenguas de los cadáveres, para simbolizar la esperanza de renacimiento e inmortalidad.
Qué significa que una cigarra o chicharra ronde por tu casa
Cuando un insecto de este tipo elige visitar tu casa, es porque encontró árboles, plantas y condiciones adecuadas para completar su ciclo de vida y desarrollarse. Es decir, escucharlas cantar en tu jardín significa que el entorno reúne condiciones favorables. Además, su canto es muy frecuente en los días de más calor, por lo que también se las asocia con el verano y con períodos de clima estable.