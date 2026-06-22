La Selección de Francia fue una "tormenta" de goles ante Irak de la mano de Kylian Mbappé

El encuentro resultó desde el inicio favorable para la Selección de Francia, que supo adelantarse masivamente en el campo de Irak y mantener presión constante. Olise y Mbappé crearon una buen circuito entre ambos, recostando el juego sobre la banda derecha de la ofensiva.

Michael Olise armó con Mbappé una sociedad celebrada futbolística en el ataque de Francia jugando contra Irak.

Kylian Mbappé, en su partido número 100 con la camiseta bleu, fue una pesadilla para los defensores iraquíes y generó no pocas jugadas de gol. Finalmente anotó dos tantos, llegó a la suma de 16 en los Mundiales, igualando a Klose y quedando a dos de Lionel Messi, el máximo artillero.

A los 13 minutos, una recuperación en tres cuartos de cancha, le quedó a Kylian, y el goleador le dio con potencia desde el ángulo izquierdo del área grande de Irak, y la pelota se coló a media altura junto al segundo poste del arquero con una elegante comba. Gol de Francia y premio a la constante presión y paciencia ofensiva.

Irak se animó a salir a buscar la igualdad, pero apenas pudo tener un par de jugadas de peligro en una segunda parte del período inicial, que se jugó bajo un intensa lluvia.

Precisamente, por el incremento de la intensidad de la tormenta que azotaba Filadelfia, el entretiempo se extendió a más de dos horas, por el protocolo que se activa ante peligro por actividad eléctrica en la atmosfera.

El complemento y la "tormenta" fue Francia

Apenas 8 minutos pasaron para que Mbappé recibiera un regalo del fondo iraquí. Reposición desde el arco, y Zaid Tahsen se la pasa a su arquero Ahmed Basil fuerte y desviada, por lo que el portero no la alcanzó, le quedó al francés Dembélé, que lo vio sólo a Kylian, y le cediera la pelota para que el goleador la empuje y anote su doblete a los 53'.

Ousmane Dembélé tuvo oportunidad de hacer su gol, tras otra salida fallida de Irak, donde Olise se fue hacia el área a pura gambeta, y asistió al Mosquito del PSG, que metió el zapatazo y puso el 3 a 0.

Irak tuvo una chance clara de descontar a los 66', con un centro desde la izquierda de ingresado Marko Farji, que tiró el centro al área para la entrada de dos compañeros, y el que llegó incómodo, arrojándose con las piernas adelante, fue Ali Al-Hamadi, que le dio mordida a la pelota, que se fue apenas ancha.

Francia, ya clasificado a 16avos. de final, cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando el viernes 26, a las 16, a Noruega.