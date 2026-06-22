La Justicia reconoció por primera vez a dos yeguas rescatadas como seres sintientes y sujetos de derecho

La resolución también dispuso que Dulce y Batata queden bajo la custodia definitiva de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), organización que participó activamente en el rescate y protección de los caballos.

Un fallo judicial declaró a dos yeguas como seres sintientes.

Intentó ocultarlas cuando llegó la Policía

Según surgió de la investigación, el ahora condenado intentó esconder a las yeguas en un predio vecino cuando advirtió la llegada de la Policía. Incluso escapó del lugar para evitar ser detenido.

Sin embargo, los investigadores lograron recuperar a Dulce y Batata y ponerlas a resguardo. Posteriormente, el hombre fue detenido y quedó sometido al proceso judicial que culminó con la condena homologada este lunes.

Desde PEMPA destacaron especialmente el reconocimiento judicial de las dos yeguas como seres sintientes y sujetos de derecho, una definición que consideran de gran relevancia jurídica y que se suma a otros antecedentes obtenidos en Mendoza en materia de protección animal.

"Esta resolución constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva", señalaron desde la entidad a través de su representante legal, el abogado Jerónimo Allende.

El fallo refuerza una tendencia cada vez más presente en los tribunales argentinos, donde los animales comienzan a ser considerados desde una perspectiva que trasciende su condición de bienes y reconoce su capacidad de sentir, sufrir y ser protegidos por el ordenamiento jurídico.