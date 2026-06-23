Estudio deja a las mujeres con la boca abierta: las que usan Ozempic tienen más posibilidades de casarse

Las mejoras que demostró el estudio

Ozempic es la más conocida, pero todas las drogas GLP-1 que funcionan le cambiaron la vida a las mujeres del estudio.

Los datos estadísticos reflejaron una fuerte transformación amorosa para las solteras. Las pacientes sin vínculos formales previos mejoraron sus oportunidades reales para conformar un matrimonio nuevo tras medicarse.

La tasa de uniones civiles subió un veintinueve por ciento tras un año completo de tratamiento continuo. Todo el proceso sucedió gradualmente conforme desaparecían los kilos adicionales.

La situación resultó completamente diferente para las personas casadas previamente al comienzo de las inyecciones subcutáneas. Las convivencias de larga data nunca sufrieron alteraciones bruscas por exhibir un cuerpo más delgado.

Las relaciones románticas consolidadas priorizan otros factores cotidianos por encima de la primera impresión estética. La apariencia física importa muchísimo al conocer gente nueva.

Oportunidades laborales

El estudio dejó resultados completamente inesperados.

El terreno profesional exhibió un patrón idéntico para las ciudadanas desempleadas. Las candidatas consiguieron puestos nuevos con mayor facilidad tras vencer la obesidad mediante la asistencia de fármacos GLP-1.

La inserción laboral creció un veintisiete por ciento para quienes buscaban un ingreso fijo. Las trabajadoras sumaron casi diez horas semanales adicionales para sus presupuestos personales.

Quienes conservaban un empleo estable prefirieron cuidar sus posiciones actuales para mantener intacta su cobertura de salud. El aspecto corporal tampoco generó ascensos repentinos o aumentos salariales dentro de las empresas conocidas.

Finalmente, los investigadores de Harvard destacaron una falta de felicidad generalizada entre las pacientes tratadas. Los efectos secundarios constantes dificultan disfrutar plenamente las nuevas oportunidades sentimentales o profesionales.