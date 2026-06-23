Estudio deja a las mujeres con la boca abierta: las que usan Ozempic tienen más posibilidades de casarse

La investigadora Rebecca Diamond elaboró un exhaustivo estudio universitario en Harvard para comprender las consecuencias sociales derivadas del descenso de peso. El trabajo científico observó a pacientes bajo tratamientos médicos estrictos para tratar la obesidad.
Las conclusiones finales mostraron modificaciones profundas para aquellas candidatas interesadas en iniciar un matrimonio formal.
Los profesionales encargados del análisis aclararon un detalle fundamental sobre la medicación observada en los registros. Los números favorables descritos en la investigación abarcan a todas las drogas de la familia GLP-1, que incluye a la marca Ozempic. Las ventajas sociales benefician igualmente a las mujeres tratadas con Wegovy u otras alternativas similares diseñadas para adelgazar.
Las mejoras que demostró el estudio
Los datos estadísticos reflejaron una fuerte transformación amorosa para las solteras. Las pacientes sin vínculos formales previos mejoraron sus oportunidades reales para conformar un matrimonio nuevo tras medicarse.
La tasa de uniones civiles subió un veintinueve por ciento tras un año completo de tratamiento continuo. Todo el proceso sucedió gradualmente conforme desaparecían los kilos adicionales.
La situación resultó completamente diferente para las personas casadas previamente al comienzo de las inyecciones subcutáneas. Las convivencias de larga data nunca sufrieron alteraciones bruscas por exhibir un cuerpo más delgado.
Las relaciones románticas consolidadas priorizan otros factores cotidianos por encima de la primera impresión estética. La apariencia física importa muchísimo al conocer gente nueva.
Oportunidades laborales
El terreno profesional exhibió un patrón idéntico para las ciudadanas desempleadas. Las candidatas consiguieron puestos nuevos con mayor facilidad tras vencer la obesidad mediante la asistencia de fármacos GLP-1.
La inserción laboral creció un veintisiete por ciento para quienes buscaban un ingreso fijo. Las trabajadoras sumaron casi diez horas semanales adicionales para sus presupuestos personales.
Quienes conservaban un empleo estable prefirieron cuidar sus posiciones actuales para mantener intacta su cobertura de salud. El aspecto corporal tampoco generó ascensos repentinos o aumentos salariales dentro de las empresas conocidas.
Finalmente, los investigadores de Harvard destacaron una falta de felicidad generalizada entre las pacientes tratadas. Los efectos secundarios constantes dificultan disfrutar plenamente las nuevas oportunidades sentimentales o profesionales.