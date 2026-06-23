El pronóstico del tiempo anticipa que esta semana será la más fría de lo que va del año

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que esta será la semana más fría de lo que va del año con temperaturas muy bajas cercanas bajo cero en el Gran Mendoza.

Para este martes la máxima rondará los 13 grados y desde el miércoles comienza un muy leve y lento repunte, ya que el termómetro podría marcar 0 grados de mínima, pero 14 de máxima hacia la tarde.