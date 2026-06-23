La semana más fría de lo que va del año, con temperaturas bajo cero es lo que anticipa el pronóstico del tiempo. Se esperan heladas generales y temperaturas bajo cero para las próximas mañanas. Hacia el fin de semana podría llegar otro frente frío.
El pronóstico del tiempo anticipa que esta semana será la más fría de lo que va del año
Con heladas generales, temperaturas bajo cero y máximas que no superan los 13 grados, el pronóstico del tiempo indica que será una semana muy fría
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que esta será la semana más fría de lo que va del año con temperaturas muy bajas cercanas bajo cero en el Gran Mendoza.
Para este martes la máxima rondará los 13 grados y desde el miércoles comienza un muy leve y lento repunte, ya que el termómetro podría marcar 0 grados de mínima, pero 14 de máxima hacia la tarde.
El jueves las temperaturas irán de 1 o 2 grados de mínima, pero hacia la tarde subirá un poco más y llegaría a los 15 grados de máxima.
El pronóstico del tiempo anticipa que hacia el fin de semana se acerca otro frente frío que hará que hará bajar las marcas nuevamente.