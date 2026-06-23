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A salir abrigados

El pronóstico del tiempo anticipa que esta semana será la más fría de lo que va del año

Con heladas generales, temperaturas bajo cero y máximas que no superan los 13 grados, el pronóstico del tiempo indica que será una semana muy fría

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El frio en Mendoza se apoderó de esta semana que tendrá temperaturas muy bajas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El frio en Mendoza se apoderó de esta semana que tendrá temperaturas muy bajas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

La semana más fría de lo que va del año, con temperaturas bajo cero es lo que anticipa el pronóstico del tiempo. Se esperan heladas generales y temperaturas bajo cero para las próximas mañanas. Hacia el fin de semana podría llegar otro frente frío.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que esta será la semana más fría de lo que va del año con temperaturas muy bajas cercanas bajo cero en el Gran Mendoza.

Para este martes la máxima rondará los 13 grados y desde el miércoles comienza un muy leve y lento repunte, ya que el termómetro podría marcar 0 grados de mínima, pero 14 de máxima hacia la tarde.

Con un pron&oacute;stico del tiempo que anticipa temperaturas muy bajas, recomendaron salir muy abrigados. Imagen ilustrativa.

Con un pronóstico del tiempo que anticipa temperaturas muy bajas, recomendaron salir muy abrigados. Imagen ilustrativa.

El jueves las temperaturas irán de 1 o 2 grados de mínima, pero hacia la tarde subirá un poco más y llegaría a los 15 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo anticipa que hacia el fin de semana se acerca otro frente frío que hará que hará bajar las marcas nuevamente.

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