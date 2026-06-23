De qué son las manchas naranjas del inodoro y el bidé y cómo limpiarlas con vinagre

Tipos de manchas que aparecen en el inodoro y cómo identificarlas

El color, olor y aspecto de una mancha dicen mucho. En el inodoro o en el bidé pueden aparecer manchas de todo tipo, que generalmente son causadas por los minerales del agua, por bacterias, hongos, óxido y falta de limpieza.

Las manchas marrones generalmente se forman por concentración de minerales del agua. Son las que aparecen a la altura del nivel del agua formando un aro. Es el famoso sarro.

Las manchas rosadas, que son menos comunes, se pueden formar en el inodoro por la presencia de la bacteria Serratia marcescens. Esta bacteria se desarrolla en ambientes húmedos y se alimenta de residuos minerales o jabones.

Las manchas del inodoro provienen de diferentes sustancias o microorganismos.

Las manchas rojizas o naranjas aparecen en el inodoro por formación de óxido. Generalmente se forman en el inodoro, pero son producto de alguna cañería o tubería cercana que tiene óxido.

Finalmente, si encuentras manchas negras o verdosas en el inodoro o bidé, es probable que se esté formando una colonia de hongos.

Cómo usar vinagre para eliminar las manchas naranjas del inodoro

El vinagre es un ácido natural que se obtiene por fermentación de frutas o por destilación de ácido acético. Este producto elimina varios tipos de manchas comunes, neutraliza los olores y mata algunos tipos de bacterias y moho. Es ideal para manchas naranjas en el inodoro causadas por óxido y para manchas marrones de sarro.

Con vinagre se puede mantener el inodoro impecable.

Para limpiar estas manchas, hay que rociar una mezcla de agua con vinagre destilado sobre ellas y colocar papel higiénico por encima. Tapa el inodoro y deja que el vinagre actúe. Luego solo hay que largar el agua del inodoro, refregar con un cepillo de baño y volver a largar el agua.