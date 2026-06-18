Famosísimo presentador televisivo confirmó que tiene cáncer: "Todos los días pienso en morir"

De hecho, el animador suele realizar cálculos matemáticos precisos sobre la cantidad de horas disponibles que estima tener por delante. En una entrevista de hace unos años, confesó abiertamente: "Pienso en morir todos los días".

El origen de estas reflexiones filosóficas de Jeremy Clarkson se remonta a varios años atrás, mucho antes de este hallazgo médico. El periodista asociaba su fallecimiento a una edad cercana a los setenta años.

Con sesenta y seis años cumplidos, esa fecha límite mental se aproxima de forma veloz a sus expectativas de vida. En aquel momento sumó otro detalle: "Tengo un reloj interno haciendo cuenta regresiva y me quedan unas 101.000 horas".

Detalles de su obsesión temporal

jeremy clarkson

Para Clarkson, el paso del tiempo define cada paso que da en el plano laboral. El presentador explicó la utilidad práctica de su cuenta regresiva: "Solo piensas en una edad hasta la que vas a vivir, y calculas las horas. Yo lo hice y esa es la cantidad de horas que me quedan. Lo recalculo regularmente cuando me enfrento a decisiones sobre qué es lo que quiero hacer a continuación. ¿Cuánto tiempo me queda? No debo desperdiciar nada".

El tratamiento de la enfermedad demandó intervenciones quirúrgicas complejas durante el mes de agosto del año pasado. Una parte específica de la próstata sufrió daños severos debido a la presencia de las células tumorales.

Posteriormente, el paciente requirió un traslado hospitalario de urgencia a raíz de complicaciones derivadas del proceso clínico principal. El veterano rostro de la pantalla chica arrastraba antecedentes de salud complejos, como una neumonía grave sufrida en el año 2017.