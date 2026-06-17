Inglaterra goleó a Croacia con un doblete de Harry Kane en su debut en el Mundial 2026

Luka Modric, en el inicio del Mundial de su despedida, cometió un error infantil: dudó en el área, esperó el pique de la pelota y terminó convirtiéndole infracción a un Noni Madueke que lo anticipó con picardía.

Harry Kane se hizo cargo de la pena máxima. En un primer momento su remate fue contenido por Dominik Livakovic, pero el VAR obligó a repetir la acción porque el arquero se adelantó. En la segunda, el delantero del Bayer Múnich no perdonó.

A los 36 minutos, aprovechando un desajuste defensivo, Martin Baturina enganchó un zapatazo soberbio desde fuera del área para poner el 1-1 parcial en un AT&T Stadium que se preparaba para vivir una tarde llena de goles.

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La alegría duró poco. Kane, un goleador implacable, se sostuvo en las alturas tras un córner de Bellingham a los 42'. En soledad, el atacante puso nuevamente a su equipo en ventaja.

Cuando todo parecía indicar que los británicos se irían al descanso en ventaja, nuevamente Croacia llegó a la igualdad. En el último suspiro, ya en tiempo de adición, una triangulación entre Pasalic, Perisic y Musa terminó con la conquista de este último.

Inglaterra lo ganó en el complemento

En los segundos 45 minutos Inglaterra volvió a pegar, pero esta vez supo defender la ventaja. Al minuto de la reanudación, Bellingham agarró la lanza por la banda izquierda de la defensa croata. Se metió al área y definió cruzado ante la salida de un Livakovic que poco pudo hacer.

Croacia acusó el impacto. El partido entró en una fase de desconcierto defensivo que no terminó en goleada gracias a la enorme actuación de su arquero. El futbolista del Dinamo de Zagreb tuvo grandes atajadas que mantuvieron a su equipo con vida.

Inglaterra durmió el encuentro, se adueñó del ritmo y, a falta de la cinco minutos para el final, liquidó las acciones de la mano de Marcus Rashford, quien llevaba solo 12 minutos en el verde césped.