Cristiano Ronaldo sorprendió con su reacción cuando le preguntaron por el doblete que hizo Messi

Cristiano Ronaldo se mostró incómodo. El Bicho, quien es uno de los mejores jugadores del mundo sorprendió este martes con su respuesta cuando le preguntaron por Lionel Messi. El capitán de Portugal habló tras la goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán.
El capitán de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo y uno de los mejores jugadores del mundo Cristiano Ronaldo sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por Messi
Cristiano Ronaldo se mostró incómodo. El Bicho, quien es uno de los mejores jugadores del mundo sorprendió este martes con su respuesta cuando le preguntaron por Lionel Messi. El capitán de Portugal habló tras la goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo, el capitán luso hizo un doblete, se transformó en el primer futbolista en marcar en las seis Copas del Mundo que disputó y llegó a los diez tantos mundialistas para superar a Eusébio como el máximo goleador portugués en la historia del torneo. Pero en la conferencia de prensa de este martes sorprendió con su respuesta.
Un periodista pidió la palabra para hacerle una consulta al luso. Antes de escucharlo, Cristiano le preguntó si hablaba español. Ante la respuesta afirmativa, el delantero lo invitó a continuar. "Ayer Lionel Messi marcó dos goles...", atinó al decir el cronista.
Pero al escuchar el nombre del astro de la Selección argentina, Cristiano Ronaldo miró para el otro lado y señaló a otro periodista para recibir otra pregunta, ignorando por completo la consulta sobre su eterno rival.
En ese momento Cristiano giró la cabeza, interrumpió la pregunta antes de que terminara y señaló a otro periodista para que continuara la conferencia. "Dale, dale", le dijo, mientras dejaba al primer periodista sin posibilidad de completar la consulta.
El comportamiento generó sorpresa en la sala. Instantes después, otro periodista tomó el micrófono y, antes de formular su pregunta, consultó: "¿Se puede hacer cualquier pregunta?". Y CR7 respondió contundente: "Depende la pregunta, si no, yo no te respondo".
El lunes, Messi también anotó un doblete, en la victoria por 2-0 de la Selección argentina sobre Austria, llegó a cinco goles en el Mundial 2026 y alcanzó los 18 en Copas del Mundo, para ser el máximo goleador de la historia del certamen.
La rivalidad de más de 20 años entre los dos mejores del mundo se mantiene pese a que ambos están en la recta final de sus carreras.