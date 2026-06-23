Cristiano Ronaldo sorprendió con su reacción cuando le preguntaron por el doblete que hizo Messi

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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Pero al escuchar el nombre del astro de la Selección argentina, Cristiano Ronaldo miró para el otro lado y señaló a otro periodista para recibir otra pregunta, ignorando por completo la consulta sobre su eterno rival.

En ese momento Cristiano giró la cabeza, interrumpió la pregunta antes de que terminara y señaló a otro periodista para que continuara la conferencia. "Dale, dale", le dijo, mientras dejaba al primer periodista sin posibilidad de completar la consulta.

El comportamiento generó sorpresa en la sala. Instantes después, otro periodista tomó el micrófono y, antes de formular su pregunta, consultó: "¿Se puede hacer cualquier pregunta?". Y CR7 respondió contundente: "Depende la pregunta, si no, yo no te respondo".

Messi viene de marcar un doblete para la Selección argentina

El lunes, Messi también anotó un doblete, en la victoria por 2-0 de la Selección argentina sobre Austria, llegó a cinco goles en el Mundial 2026 y alcanzó los 18 en Copas del Mundo, para ser el máximo goleador de la historia del certamen.

La rivalidad de más de 20 años entre los dos mejores del mundo se mantiene pese a que ambos están en la recta final de sus carreras.