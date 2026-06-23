Imperdible cruce de piropos entre Lionel Messi y Ronaldo, que reveló que a su edad "pesaba 120 kilos"

Ronaldo Nazário marcó 15 goles en 19 partidos repartidos entre las ediciones de 1998, 2002 y 2006, aunque también fue parte del plantel en 1994, pero no sumó minutos. De esta manera se consagró como campeón en dos oportunidades: 1994 y 2002, además de ser finalista en el 98.

Estados Unidos 1994: Sin goles y no sumó minutos.

Francia 1994: 4 goles. Le convirtió a Marruecos (1), Chile (2) y Países Bajos (1).

Corea-Japón 2002: 8 goles. Le marcó a Turquía (1), China (1), Costa Rica (2), Bélgica (1), Turquía (1) y a Alemania 2 en la final.

Alemania 2006: 3 goles. Le convirtió a Japón (2) y a Ghana (1).

Las palabras del Fenómeno impactaron rápidamente en el entorno mundialista y motivaron una respuesta inmediata por parte de Lionel Messi quien no dudó en devolverle la gentileza pocas horas después durante la atención a los medios de comunicación en la zona mixta posterior al encuentro de la segunda fecha del Grupo J, donde la Selección argentina derrotó a Austria.

Ronaldo estuvo en 5 mundiales mientras que Messi está disputando su sexta Copa del Mundo.

La respuesta de Lionel Messi y su reconocimiento al legado del brasileño

Luego de haberse transformado en la gran figura del partido al convertir los dos goles que le dieron la victoria y el segundo triunfo consecutivo a la Scaloneta en su zona, el 10 se tomó un tiempo para analizar el comentario del brasileño.

Lejos de esquivar el tema, el rosarino se mostró sumamente agradecido por los elogios y brindó una detallada explicación sobre los factores que influyeron en las carreras de ambos. Con mucha humildad, el capitán argentino remarcó la diferencia en el historial médico de cada uno y manifestó textualmente: "La verdad que él (Ronaldo) tuvo lesiones graves y no solo una vez sino varias".

"Yo gracias a Dios tuve la suerte de, dentro de todo, no tener lesiones graves, de no haber pasado nunca por un quirófano y eso dice mucho", manifestó Messi atribuyendo responsabilidad a parte de su presente a la fortuna de evitar cirugías mayores.

Él, igual, aunque sufrió muchas lesiones hacía desastres. Él, igual, aunque sufrió muchas lesiones hacía desastres.

De esta manera el astro de la Selección argentina reconoció el enorme legado que el ex delantero dejó en la selección de Brasil y en prestigiosos clubes del fútbol europeo como el Real Madrid, el Milán y el Inter.