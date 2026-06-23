Frío récord: este martes, Malargüe y Uspallata fueron las ciudades más frías de todo el país

El invierno comenzó en todo el país y las bajas temperaturas no tardaron en hacerse sentir. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, esta semana será la más fría del año. Este martes 23 de junio, Mendoza ubicó a dos ciudades entre las más frías de Argentina: Malargüe y Uspallata. El podio lo completa la localidad sanjuanina de Jáchal.
Malargüe y Uspallata, las dos ciudades más frías del país
Argentina atraviesa una histórica ola de aire polar que ha generado marcas térmicas extraordinariamente bajas en diversas regiones del país. Según detalla el sitio especializado Meteored, esta masa de aire de origen antártico ha provocado (y lo seguirá haciendo) un desplome generalizado de los termómetros, consolidando a dos localidades de Mendoza como los puntos más fríos de toda la geografía nacional durante este martes.
El podio del frío extremo en este 23 de junio quedó liderado por la región de Cuyo. Uspallata se ubicó en el primer puesto del ranking nacional al registrar una temperatura mínima de -10 °C. Malargüe se posicionó en el segundo lugar con una marca de -7.9 °C. El tercer escalón fue ocupado por la ciudad sanjuanina de Jáchal, que registró -4.7 °C.
Miércoles 24 de junio, el día más frío del año
Según la misma fuente, basándose en el modelo de previsión ECMWF, el pico de máxima intensidad de este frente frío polar se asentará durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, perfilándose así como el día más frío de la semana.
El pronóstico del tiempo indica que las temperaturas descenderán entre 2 y 4 grados en comparación de lo que vivimos este martes, por lo que Mendoza podría continuar posicionando ciudades en el podio de las más frías del país.
Mendoza: pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana
De acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas estimadas para esta semana serán las siguientes:
- Miércoles 24: mínima -4°C, máxima 14°C
- Jueves 25: mínima -3°C, máxima 13°C
- Viernes 26: mínima -2°C, máxima 11°C
- Sábado 27: mínima 2°C, máxima 11°C
- Domingo 28: mínima -1°C, máxima 11°C