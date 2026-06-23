Frío récord: este martes, Malargüe y Uspallata fueron las ciudades más frías de todo el país

Malargüe y Uspallata, las dos ciudades más frías del país

Argentina atraviesa una histórica ola de aire polar que ha generado marcas térmicas extraordinariamente bajas en diversas regiones del país. Según detalla el sitio especializado Meteored, esta masa de aire de origen antártico ha provocado (y lo seguirá haciendo) un desplome generalizado de los termómetros, consolidando a dos localidades de Mendoza como los puntos más fríos de toda la geografía nacional durante este martes.

El podio del frío extremo en este 23 de junio quedó liderado por la región de Cuyo. Uspallata se ubicó en el primer puesto del ranking nacional al registrar una temperatura mínima de -10 °C. Malargüe se posicionó en el segundo lugar con una marca de -7.9 °C. El tercer escalón fue ocupado por la ciudad sanjuanina de Jáchal, que registró -4.7 °C.