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Clima

Temperaturas extremas: la Antártida registró el día más frío en 10 años

Mientras en el hemisferio norte el calor rompe récords, en la Antártida las temperaturas son las más frías en una década

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
La Antártida tuvo su día más frío en una década.

La Antártida tuvo su día más frío en una década.

El 18 de julio de 2026 los termómetros de la base científica Concordia cayeron hasta los -84,1 ºC. Constituye el nivel más bajo medido en el planeta desde 2012. Semejante marca de frío atravesó la Antártida dos veces durante la misma madrugada. Los registros confirmaron un récord singular para la historia polar.

Los reportes del lugar muestran un panorama único frente al calentamiento de la Tierra. Mientras buena parte del hemisferio norte afronta un verano marcado por las olas de calor, incendios forestales y temperaturas excepcionalmente altas, en el corazón de la Antártida el invierno continúa imponiendo unas condiciones que parecen sacadas de otro planeta.

La Antártida, el lugar más frío

El entorno geográfico fomenta las brutales marcas térmicas documentadas. La estación Concordia se levanta sobre una inmensa capa de hielo de unos 3.300 metros de espesor, en pleno altiplano antártico y a más de 1.000 kilómetros de la costa más cercana. El aire seco propicia una pérdida ininterrumpida de temperatura hacia el espacio.

La base Concordia fue la que registró la marca que se dio en la Antártida.

La base Concordia fue la que registró la marca que se dio en la Antártida.

Semanas previas, la base Esperanza registró marcas superiores a los 15 ºC. El inusual suceso provocó lluvias. Lejos de representar una contradicción, ambos episodios forman parte de una misma realidad climática: la Antártida es uno de los lugares donde la atmósfera responde de forma más compleja a los cambios que experimenta el planeta.

Un observatorio natural

Las mediciones gélidas extremas resultan un fenómeno puntual. A primera vista puede parecer paradójico que, mientras el planeta continúa batiendo récords de calor, la Antártida registre una de las temperaturas más bajas de los últimos años. Sin embargo, los climatólogos insisten en que ambos fenómenos son perfectamente compatibles.

Toda operación de abastecimiento queda suspendida allí durante la noche polar. El aislamiento de Concordia es tan extremo que la Agencia Espacial Europea utiliza la base para estudiar cómo afecta el confinamiento prolongado al organismo humano. Los datos recogidos mejoran los modelos meteorológicos para comprender el futuro ambiental terrestre.

En pocas palabras

  • Récord de frío: la Antártida registró el día más frío en 10 años con -84,1 ºC en la base Concordia.
  • Contraste global: mientras el hemisferio norte sufre olas de calor, la Antártida experimenta temperaturas extremas bajo cero.
  • Estudio climático: estos datos extremos ayudan a comprender la complejidad del clima y sus cambios en el planeta.
Resumen generado por Thinkindot AI

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