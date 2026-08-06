Temperaturas extremas: la Antártida registró el día más frío en 10 años

La base Concordia fue la que registró la marca que se dio en la Antártida.

Semanas previas, la base Esperanza registró marcas superiores a los 15 ºC. El inusual suceso provocó lluvias. Lejos de representar una contradicción, ambos episodios forman parte de una misma realidad climática: la Antártida es uno de los lugares donde la atmósfera responde de forma más compleja a los cambios que experimenta el planeta.

Un observatorio natural

Las mediciones gélidas extremas resultan un fenómeno puntual. A primera vista puede parecer paradójico que, mientras el planeta continúa batiendo récords de calor, la Antártida registre una de las temperaturas más bajas de los últimos años. Sin embargo, los climatólogos insisten en que ambos fenómenos son perfectamente compatibles.

Toda operación de abastecimiento queda suspendida allí durante la noche polar. El aislamiento de Concordia es tan extremo que la Agencia Espacial Europea utiliza la base para estudiar cómo afecta el confinamiento prolongado al organismo humano. Los datos recogidos mejoran los modelos meteorológicos para comprender el futuro ambiental terrestre.