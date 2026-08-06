Temperaturas extremas: la Antártida registró el día más frío en 10 años

El 18 de julio de 2026 los termómetros de la base científica Concordia cayeron hasta los -84,1 ºC. Constituye el nivel más bajo medido en el planeta desde 2012. Semejante marca de frío atravesó la Antártida dos veces durante la misma madrugada. Los registros confirmaron un récord singular para la historia polar.
Los reportes del lugar muestran un panorama único frente al calentamiento de la Tierra. Mientras buena parte del hemisferio norte afronta un verano marcado por las olas de calor, incendios forestales y temperaturas excepcionalmente altas, en el corazón de la Antártida el invierno continúa imponiendo unas condiciones que parecen sacadas de otro planeta.
La Antártida, el lugar más frío
El entorno geográfico fomenta las brutales marcas térmicas documentadas. La estación Concordia se levanta sobre una inmensa capa de hielo de unos 3.300 metros de espesor, en pleno altiplano antártico y a más de 1.000 kilómetros de la costa más cercana. El aire seco propicia una pérdida ininterrumpida de temperatura hacia el espacio.
Semanas previas, la base Esperanza registró marcas superiores a los 15 ºC. El inusual suceso provocó lluvias. Lejos de representar una contradicción, ambos episodios forman parte de una misma realidad climática: la Antártida es uno de los lugares donde la atmósfera responde de forma más compleja a los cambios que experimenta el planeta.
Un observatorio natural
Las mediciones gélidas extremas resultan un fenómeno puntual. A primera vista puede parecer paradójico que, mientras el planeta continúa batiendo récords de calor, la Antártida registre una de las temperaturas más bajas de los últimos años. Sin embargo, los climatólogos insisten en que ambos fenómenos son perfectamente compatibles.
Toda operación de abastecimiento queda suspendida allí durante la noche polar. El aislamiento de Concordia es tan extremo que la Agencia Espacial Europea utiliza la base para estudiar cómo afecta el confinamiento prolongado al organismo humano. Los datos recogidos mejoran los modelos meteorológicos para comprender el futuro ambiental terrestre.
En pocas palabras
- Récord de frío: la Antártida registró el día más frío en 10 años con -84,1 ºC en la base Concordia.
- Contraste global: mientras el hemisferio norte sufre olas de calor, la Antártida experimenta temperaturas extremas bajo cero.
- Estudio climático: estos datos extremos ayudan a comprender la complejidad del clima y sus cambios en el planeta.