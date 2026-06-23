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Cristiano Ronaldo alcanzó dos récords que Messi no podrá conseguir

Cristiano Ronaldo rompió tres registros mientras que en dos de ellas superó al argentino manteniendo su figura como uno de los mejores de la historia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo en 2006 y en 2026.

Cristiano Ronaldo en 2006 y en 2026.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya habían logrado el récord de disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, pero el duelo estadístico entre ambas figuras aún tiene mucho por analizar. En ese sentido, aunque el argentino se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, el portugués también registró hitos únicos.

En dos de las estadísticas CR7 quedó por encima del argentino, mientras que en el tercer ítem se trata de un registro de Portugal. Conócelos a continuación.

Cristiano Ronaldo desat&oacute; la alegr&iacute;a de los hinchas portugueses.&nbsp;

Cristiano Ronaldo desató la alegría de los hinchas portugueses.

Cristiano Ronaldo alcanzó tres récords que Messi no podrá conseguir

Tanto el astro argentino como el atacante luso llegaron a esta edición compartiendo la distinción de ser los únicos jugadores en disputar seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. No obstante, en el plano goleador, el europeo lideraba en solitario al haber marcado en cinco torneos diferentes, una racha que el rosarino no pudo emular tras haberse quedado en cero durante Sudáfrica 2010.

Pese a que el capitán de la Albiceleste había igualado el hito de anotar en cinco Mundiales tras su reciente triplete ante Argelia, el portugués quebró la paridad en este segundo partido y alcanzó una marca casi inaccesible al convertir en su sexta cita ecuménica consecutiva.

La FIFA felicit&oacute; a Cristiano Ronaldo por lograr convertir en 6 ediciones distintas.

La FIFA felicitó a Cristiano Ronaldo por lograr convertir en 6 ediciones distintas.

El segundo hito que logró CR7 estuvo directamente relacionado con su vigencia cronológica en el deporte de élite. Con 41 años y 138 días el futbolista luso se posicionó como el jugador más longevo en anotar un doblete en toda la historia de las Copas del Mundo, una marca que el capitán argentino se había adjudicado el lunes tras marcarle por duplicado a la Selección de Austria, habiéndolo conseguido a la edad de 38 años y 363 días.

Cristiano Ronaldo va por todo en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo va por todo en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo no es el jugador de mayor longevidad en marcar en un Mundial

Cabe destacar que, si bien el portugués ahora es dueño del doblete a mayor edad, la marca del futbolista más veterano en convertir un gol de manera solitaria en los Mundiales continúa intacta. Dicho récord absoluto sigue perteneciendo al camerunés Roger Milla, quien logró anotar un tanto frente a la Selección de Rusia en la edición de 1994 a los 42 años y 39 días.

En cuanto a Portugal, y como tercer marca que rompió hoy, su cosecha goleadora de la jornada también repercutió directamente en las estadísticas internas de su propio país. Al concretar estas dos nuevas conquistas frente al seleccionado uzbeko, el delantero luso alcanzó la línea de los 10 goles anotados en el historial general de las Copas del Mundo.

Con esta decena de anotaciones, el atacante consiguió superar de forma oficial la marca del mítico ex futbolista Eusebio, quien ostentaba un registro de nueve goles. De este modo, el actual capitán se transformó en el máximo artillero histórico de la Selección de Portugal dentro de la máxima competencia de la FIFA.

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