Deportivo Maipú pierde ante Midland por la Primera Nacional

El Cruzado viene de vencer a Atlanta.

El Cruzado, que venía de vencer 4 a 2 a Atlanta (volvió a ganar después de dos partidos), buscaba mantenerse en la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Pero no comenzó bien la historia para los dirigidos por Mariano Echeverría. En los primeros minutos el local asediaba el arco que defiende Galardi.

Hasta que a los 6 minutos vino el tiro de esquina desde la derecha de Roseti y Bulacio anotó para Ferrocarril Midland.

Otra arremetida de Bulacio a los 20 minutos era contrarrestada por la defensa cruzada. Hasta ese momento era todo de Midland.

A los 25' Marín enviaba una volea por encima del travesaño. Avisaba el Funebrero.

Pero dos minutos después Galardi salvaba una nueva caída de su arco ante un buen remate de Marín.

A los 33' reaccionaba el equipo maipucino por medio de una clara llegada de Giacone que tapaba Leguiza.