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El 7 gritó anotó por duplicado

Portugal venció categóricamente a Uzbekistán de la mano de Cristiano Ronaldo

A pesar de las críticas a Cristiano Ronaldo y del clima tenso en Portugal tras el flojo debut ante Congo, el conjunto luso mostró todas sus credenciales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo lideró a Portugal al triunfo mundialista.

Cristiano Ronaldo lideró a Portugal al triunfo mundialista.

Portugal no pudo pasar del empate en su debut en el Mundial ante la República Democrática del Congo, un resultado que encendió las alarmas de cara a la clasificación a 16avos de final. Sin embargo, el conjunto luso reaccionó a tiempo y, con un Cristiano Ronaldo estelar, goleó 5 a 0 a la humilde Uzbekistán .

El ex delantero del Real Madrid convirtió por duplicado (acercándose a la marca de Lionel Messi), mientras que el defensor Nuno Mendes y el arquero Abduvokhid Nematov en contra completaron la goleada que le permitió al equipo europeo estar más cómodos de cara a la tercera fecha.

Convirti&oacute; Cristiano Ronaldo y lo celebr&oacute; todo Portugal.

Convirtió Cristiano Ronaldo y lo celebró todo Portugal.

Portugal goleó y dejó atrás a las críticas tras el flojo debut

En los últimos años, Portugal se perfila como candidata a ganar la Copa del Mundo, pero una vez que comienza la cita máxima del fútbol no logra concretar su aspiración de quedarse con el trofeo. Su mejor resultado fue el tercer puesto en Inglaterra 1966 y el cuarto puesto en Alemania 2006.

Fue por eso que el debut fallido frente a la República Democrática del Congo despertaron viejas suspicacias que gracias a la goleada frente a Uzbekistán quedaron enterradas. Portugal pegó rápido ya que Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 6 minutos tras una buena jugada colectiva, Nuno Mendes estiró la diferencia a los 17 de tiro libre y nuevamente apareció el ex delantero del Real Madrid ganador de 5 Champions League para convertir el tercero luego de un gran pase de Bruno Fernández.

Portugal se qued&oacute; con una importante victoria por la segunda fecha del Mundial.

Portugal se quedó con una importante victoria por la segunda fecha del Mundial.

Ya en el segundo tiempo, a los 60, el arquero Abduvokhid Nematov no pudo hacerse con un rebote de su propio compañero y su manotazo tuvo como destino el fondo de la red; para colmo, a los 87 fue Rafael Leão quien capitalizó un rebote dentro del área y con un zapatazo excelso la clavó en el ángulo, por lo que Portugal coronó una goleada que le trajo aire de cara a su siguiente compromiso mundialista.

Portugal juega en la tercera fecha contra Colombia

El sábado 27 de junio el Hard Rock Stadium de Miami recibirá un partido para alquilar balcones: Portugal y Colombia se verán las caras en el marco de la tercera fecha a partir de las 20.30.

Por su lado, el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta recibirá en el mismo horario a la República Democrática del Congo frente a Uzbekistán, en un partido que puede llegar a definir el tercer boleto para los 16avos de final.

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