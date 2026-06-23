Portugal venció categóricamente a Uzbekistán de la mano de Cristiano Ronaldo

Fue por eso que el debut fallido frente a la República Democrática del Congo despertaron viejas suspicacias que gracias a la goleada frente a Uzbekistán quedaron enterradas. Portugal pegó rápido ya que Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 6 minutos tras una buena jugada colectiva, Nuno Mendes estiró la diferencia a los 17 de tiro libre y nuevamente apareció el ex delantero del Real Madrid ganador de 5 Champions League para convertir el tercero luego de un gran pase de Bruno Fernández.

Portugal se quedó con una importante victoria por la segunda fecha del Mundial.

Ya en el segundo tiempo, a los 60, el arquero Abduvokhid Nematov no pudo hacerse con un rebote de su propio compañero y su manotazo tuvo como destino el fondo de la red; para colmo, a los 87 fue Rafael Leão quien capitalizó un rebote dentro del área y con un zapatazo excelso la clavó en el ángulo, por lo que Portugal coronó una goleada que le trajo aire de cara a su siguiente compromiso mundialista.

Portugal juega en la tercera fecha contra Colombia

El sábado 27 de junio el Hard Rock Stadium de Miami recibirá un partido para alquilar balcones: Portugal y Colombia se verán las caras en el marco de la tercera fecha a partir de las 20.30.

Por su lado, el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta recibirá en el mismo horario a la República Democrática del Congo frente a Uzbekistán, en un partido que puede llegar a definir el tercer boleto para los 16avos de final.