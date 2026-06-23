Es mendocino, tiene 100 años, vio 23 Mundiales y asegura: "Nunca he visto un jugador como Messi"

Vio la primera Copa del Mundo, la magia de Pelé, las hazañas de Diego Maradona, el dominio de Alemania, Italia y Francia y también la histórica consagración de Lionel Messi en Qatar 2022.

Por eso, cuando habla del capitán argentino, sus palabras tienen un valor especial.

"Messi fue la gloria, lo fundamental del equipo en Qatar 2022"

"Messi fue la gloria. Lo fundamental del equipo. Sin Messi no sé si hubiésemos salido campeones en Qatar ", asegura.

La frase sale rápida, sin titubeos. Con la "autoridad" de haber visto pasar casi toda la historia del fútbol.

Nacido el 22 de julio de 1925, Moisés creció junto a los Mundiales. Tenía 25 años cuando se disputó el recordado torneo de Brasil 1950; 61 cuando Argentina levantó la copa en México 1986 de la mano de Maradona; 89 durante Brasil 2014 y 97 cuando la Selección volvió a tocar el cielo en Qatar.

Cada Mundial quedó asociado a un momento de su vida. Algunos los siguió por radio. Otros por televisión en blanco y negro. Los más recientes desde la comodidad de su hogar en Mendoza, acompañado por su familia.

Sin embargo, entre tantas estrellas que desfilaron frente a sus ojos, asegura que ninguna se parece a Messi.

Su opinión sobre Messi: "Dejó de ser un gran jugador para convertirse en un genio del fútbol"

En estos partidos está demostrado que dejó de ser un gran jugador para convertirse en un genio del fútbol. No se ha visto un jugador así en la historia. Y a la edad que tiene. Porque no es un pibe recién salido. Todo el equipo va detrás de él En estos partidos está demostrado que dejó de ser un gran jugador para convertirse en un genio del fútbol. No se ha visto un jugador así en la historia. Y a la edad que tiene. Porque no es un pibe recién salido. Todo el equipo va detrás de él

Moisés sigue el Mundial actual con el mismo entusiasmo de siempre. Analiza los partidos, comenta las jugadas y celebra cada gol argentino como si fuera el primero.

"Si bien Scaloni es un buen director técnico, todos van detrás de Messi. Es algo impresionante. Realmente no se ha visto un jugador como éste en ningún equipo del mundo".

Su pasión por el fútbol convive con una rutina que también parece desafiar el paso del tiempo. Hace pocos meses se convirtió en noticia nacional luego de renovar su licencia de conducir hasta los 103 años. El sistema informático incluso tuvo que ser actualizado porque no contemplaba personas de tres cifras de edad.

Moisés camina todos los días y goza de una salud envidiable. Su esposa tiene 96 años y están juntos desde hace 80.

Además, continúa trabajando todas las tardes en la farmacia Sevilla, propiedad de una de sus hijas. Llega impecable, de camisa, corbata y pantalón blanco. Usa teléfono celular, paga con Mercado Pago y disfruta de largas charlas con clientes y amigos.

Pero cuando juega Argentina, todo queda en segundo plano.

Un hincha que lleva 100 años acompañando a la Selección

Porque detrás del hombre que renovó su carnet a los 100 años y del farmacéutico que sigue trabajando después de un siglo de vida, hay un hincha que lleva casi cien años acompañando a la Selección.

Junto a Sarita, su compañera de toda una vida. Hace poco Diario UNO contó su historia de amor.

En total, Moisés ha vivido 23 Copas del Mundo. Vio campeones a Uruguay, Italia, Alemania, Brasil, Francia, España y Argentina. Presenció la irrupción de leyendas que marcaron épocas y cambios profundos en el deporte más popular del planeta.

Y aun así, cuando le preguntan cuál fue el Mundial que más disfrutó, no duda.

Imagen realizada por su hija, Claudia Roitman, con IA.

"El mejor de todos fue Qatar 2022. Argentina hizo un papel muy bueno. Quizás porque allí se cerró una historia que él mismo había esperado durante décadas. La de Messi levantando la copa que le faltaba.", dice Moisès.

A un mes de cumplir 101 años, Moisés sigue sumando recuerdos. Sigue viendo fútbol. Sigue emocionándose con la camiseta celeste y blanca.

Y después de haber atravesado casi un siglo de Mundiales, conserva una certeza que repite sin necesidad de pensarlo demasiado: "Messi es el mejor jugador que vi en toda mi vi"..