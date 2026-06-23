La planta de la NASA que reduce el estrés y transforma el aire de tu casa mientras duermes

En la búsqueda constante por transformar nuestra casa en un remanso de paz, solemos recurrir a clásicos de interiores como el potus por su resistencia o la lengua de suegra por su elegancia. Sin embargo, si el objetivo principal es combatir la ansiedad y el estrés, lo cierto es que hay otra planta que puede ayudarte.
Hablamos del espatifilo, popularmente conocido como cuna de Moisés o lirio de la paz. Según un histórico estudio revelado por la NASA, esta es una planta que filtra los contaminantes del aire en espacios cerrados, eliminando toxinas comunes como el benceno, el xileno y el formaldehído.
Aprobada por la NASA: la planta que elimina el estrés
Al limpiar el oxígeno que respiras de forma constante, el cuerpo experimenta un alivio biológico inmediato, facilitando una reducción del estrés y logrando un estado de relajación profunda. A este estado se llega gracias a la influencia de esta planta.
Para que esta planta cumpla su función de aliviar el estrés, debe estar sana. Afortunadamente, es una especie sumamente noble y resistente. Solo necesita un rincón con luz indirecta y un riego moderado. Además, tiene la particularidad de avisar cuando tiene sed: sus hojas caen de forma dramática y vuelven a levantarse un par de horas después de recibir agua.
Así las cosas, el lirio de la paz se posiciona como una ganadora absoluta para la salud mental en el hogar. Es el momento de darle un lugar privilegiado en tu casa y dejar que sus propiedades terapéuticas transformen tu entorno diario.
Si notas que esto no funciona, será mejor que acudas a un especialista en salud mental para intentar solucionar el problema de tu estrés, que suele estar ligado al trabajo o a los problemas personales cotidianos.
Beneficios de colocar una cuna de Moisés en casa
Integrar el lirio de la paz en el diseño de interiores ofrece múltiples ventajas que van más allá de la simple estética:
-
Mejora la calidad del sueño: al incrementar la humedad ambiental hasta en un 5%, ayuda a conciliar el sueño más rápido y favorece un descanso mucho más reparador en el dormitorio.
Combate los alérgenos: su capacidad para absorber las esporas de moho en el aire limpia los ambientes, siendo ideal para personas que sufren de alergias o problemas respiratorios.
Reducción de la ansiedad ambiental: el verde brillante de sus hojas y sus elegantes flores blancas transmiten una calma visual que ayuda a bajar las pulsaciones en momentos de tensión laboral.