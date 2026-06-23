La planta de la NASA que reduce el estrés y transforma el aire de tu casa mientras duermes

Para que esta planta cumpla su función de aliviar el estrés, debe estar sana. Afortunadamente, es una especie sumamente noble y resistente. Solo necesita un rincón con luz indirecta y un riego moderado. Además, tiene la particularidad de avisar cuando tiene sed: sus hojas caen de forma dramática y vuelven a levantarse un par de horas después de recibir agua.

Esta planta está relacionada con culturas como el Feng Shui.

Así las cosas, el lirio de la paz se posiciona como una ganadora absoluta para la salud mental en el hogar. Es el momento de darle un lugar privilegiado en tu casa y dejar que sus propiedades terapéuticas transformen tu entorno diario.

Si notas que esto no funciona, será mejor que acudas a un especialista en salud mental para intentar solucionar el problema de tu estrés, que suele estar ligado al trabajo o a los problemas personales cotidianos.

Beneficios de colocar una cuna de Moisés en casa

Integrar el lirio de la paz en el diseño de interiores ofrece múltiples ventajas que van más allá de la simple estética: