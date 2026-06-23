Se conoció: la reacción de Bilardo al gran presente de Messi y la Selección argentina en el Mundial 2026

"Lo ve, ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más", relató su hermano conmoviendo a los fanáticos. Esta reacción silenciosa, pero cargada de emociones, se repite en cada presentación del equipo comandado por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi, a quien conoce y mucho.

La conexión entre ambos se remonta al período entre 2008 y 2014, cuando el ex DT se desempeñó como Director General de Selecciones Nacionales, compartiendo el día a día con el astro rosarino y con Diego Armando Maradona.

"CARLOS LO MIRA A MESSI Y SE RÍE"



Jorge Bilardo, hermano de Carlos Bilardo en @SuperDeporRadio



"Si pudiera, Carlos le diría: 'Sos un fenómeno'"



"Ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más"



"Debe recordar cuando lo tuvo 3 o 4 años, con Diego" pic.twitter.com/SCbzD2QZgt — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 23, 2026

Jorge imagina que, en la mente de Bilardo, aquellos años compartidos en el predio de Ezeiza siguen muy vivos. "Debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años. Si se encontraran hoy, seguramente se darían un abrazo y tomarían unos mates", manifestó. Al ser consultado sobre qué mensaje le transmitiría el Narigón al actual capitán en este momento de gloria, no dudó: "Si pudiera, Carlos le diría: 'Sos un fenómeno'".

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Luego de la victoria ante Austria, que significó poner un pie en los 16avos de final de la Copa del Mundo, la Albiceleste tendrá tiempo antes de volver a jugar por los puntos.

La cita será el sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina), ante Jordania, en el AT&T Stadium. El recinto se encuentra ubicado en Arlington, Texas y alberga los partidos que los Dallas Cowboys disputan como locales en la NFL. Su capacidad es de 80.000 espectadores.