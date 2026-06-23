Lionel Messi y la Selección argentina comenzaron con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. La Albiceleste logró, en dos partidos, clasificar a 16avos de final y el 10 logró convertirse en el goleador histórico de la Copa del Mundo. Quien desde Buenos Aires, sigue atento cada movimiento del equipo es Carlos Salvador Bilardo.
Se conoció: la reacción de Bilardo al gran presente de Messi y la Selección argentina en el Mundial 2026
Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo en México 1986, sigue de cerca cada uno de los pasos de la Selección argentina en el Mundial 2026
Quien reveló esta información fue nada más y nada menos que Jorge, su hermano. En su charla ante los micrófonos de Super Deportivo Radio, aseguró que el Narigón mira los encuentros en silencio y sonríe con orgullo.
Bilardo, atento a cada paso de la Selección argentina en el Mundial 2026
Jorge Bilardo brindó detalles sobre cómo el emblemático director técnico vive el presente de la Selección argentina. Cada vez que la Albiceleste salta al campo de juego, el Doctor se sienta frente a la pantalla para disfrutar de su gran pasión. Aunque las palabras escasean debido a su estado de salud, sus gestos lo dicen todo.
"Lo ve, ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más", relató su hermano conmoviendo a los fanáticos. Esta reacción silenciosa, pero cargada de emociones, se repite en cada presentación del equipo comandado por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi, a quien conoce y mucho.
La conexión entre ambos se remonta al período entre 2008 y 2014, cuando el ex DT se desempeñó como Director General de Selecciones Nacionales, compartiendo el día a día con el astro rosarino y con Diego Armando Maradona.
Jorge imagina que, en la mente de Bilardo, aquellos años compartidos en el predio de Ezeiza siguen muy vivos. "Debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años. Si se encontraran hoy, seguramente se darían un abrazo y tomarían unos mates", manifestó. Al ser consultado sobre qué mensaje le transmitiría el Narigón al actual capitán en este momento de gloria, no dudó: "Si pudiera, Carlos le diría: 'Sos un fenómeno'".
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina
Luego de la victoria ante Austria, que significó poner un pie en los 16avos de final de la Copa del Mundo, la Albiceleste tendrá tiempo antes de volver a jugar por los puntos.
La cita será el sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina), ante Jordania, en el AT&T Stadium. El recinto se encuentra ubicado en Arlington, Texas y alberga los partidos que los Dallas Cowboys disputan como locales en la NFL. Su capacidad es de 80.000 espectadores.