Por qué se usan botines rosados en el Mundial 2026

Además, el color rosa y el fucsia eléctrico son los colores que ofrecen el mayor contraste geométrico y óptico frente al verde del césped de la cancha.

Por otro lado, al no existir ninguna selección de las 48 participantes que utilice el rosa como el color principal de su camiseta o medias (a excepción de sutiles detalles en la indumentaria alternativa de Bélgica), los botines jamás se mimetizan con el uniforme. Esto genera que el ojo humano localice los pies del jugador de forma inmediata, atrayendo la atención de los espectadores tanto en las tribunas como en las pantallas de televisión.

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Sin embargo, existen tres jugadores que decidieron salirse de la norma: