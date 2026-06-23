Por qué se usan botines rosados en el Mundial 2026

Quienes estén atentos a los detalles del Mundial 2026 habrán notado que los jugadores están usando botines de color rosado o fucsia. A continuación te explicaremos el motivo detrás de esta curiosa elección de calzado.
¿Por qué los jugadores del Mundial están usando botines rosados?
El uso de botines rosados o fucsias no es una simple coincidencia de moda, sino que es el resultado de una de las estrategias de marketing y diseño científico más agresivas y coordinadas en la historia de este deporte.
La razón principal de esta elección de color es la neurociencia aplicada a la visibilidad. Empresas líderes como Nike (con su colección Breakout Pack), Adidas (Road to Glory) y Puma (Showtime Pack) desarrollaron sus calzados bajo estrictos testeos de impacto visual.
Además, el color rosa y el fucsia eléctrico son los colores que ofrecen el mayor contraste geométrico y óptico frente al verde del césped de la cancha.
Por otro lado, al no existir ninguna selección de las 48 participantes que utilice el rosa como el color principal de su camiseta o medias (a excepción de sutiles detalles en la indumentaria alternativa de Bélgica), los botines jamás se mimetizan con el uniforme. Esto genera que el ojo humano localice los pies del jugador de forma inmediata, atrayendo la atención de los espectadores tanto en las tribunas como en las pantallas de televisión.
Sin embargo, existen tres jugadores que decidieron salirse de la norma:
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Lionel Messi: el argentino prefirió mantenerse fiel a sus raíces estéticas, disputando el torneo con un modelo personalizado en colores blanco y celeste. El capitán utiliza un modelo exclusivo denominado "El Último Tango".
- Emiliano "Dibu" Martínez: el arquero argentino también optó por usa botines celestes y blancos.
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Cristiano Ronaldo: elcapitán portugués optó por dejar de lado el rosa de su marca patrocinadora para calzar una edición exclusiva con bases doradas.