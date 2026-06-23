Lámpara de sal: sus beneficios energéticos y de abundancia de activan solo en esta parte de la casa

Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y a dónde debe ubicarse para que sus propiedades hagan un efecto especial.

Lámpara de sal: en qué parte de la casa ubicarla para activar la abundancia de salud, según el feng shui

La lámpara de sal es muy beneficiosa si se pone en la habitación. Foto Canva

Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo en los lugares que la abundancia lo requiera.