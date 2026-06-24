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Los partidos de este miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: se definen los grupos A, B y C

Los partidos de la 3ra fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 comenzarán este miércoles, en una jornada con 6 enfrentamientos

Por UNO
Neymar debutará en el Mundial 2026.

Neymar debutará en el Mundial 2026.

Los partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 comenzarán a disputarse este miércoles, en la que será una jornada con seis enfrentamientos y los primeros dos partidos del día están programados para las 16 y corresponderán al Grupo B.

En uno de ellos, Canadá y Suiza se enfrentarán en el BC Place de Vancouver para definir quién se quedará con la primera posición, mientras que, a la misma hora, Bosnia y Qatar se medirán en un mano a mano por la clasificación.

México juega con República Checa para asegurar el primer puesto.

México juega con República Checa para asegurar el primer puesto.

Más tarde, a las 19, se definirá el Grupo C, que tiene como grandes protagonistas a Brasil y a Marruecos, que llegan a la última fecha con 4 puntos cada uno. El rival de Brasil será Escocia, que tiene 3 puntos y necesita un buen resultado para asegurarse la clasificación, mientras que Marruecos se enfrentará con la ya eliminada Haití. En caso de que Brasil y Marruecos ganen, el primero en el grupo será aquel que termine con mejor diferencia de gol.

Finalmente, a las 22, se llevará a cabo la definición del Grupo C en el que México, que ya tiene asegurada la primera posición, se cruzará con República Checa, que tuvo un muy flojo comienzo en la competición y está prácticamente obligada a ganar para clasificar. En simultáneo, Corea del Sur buscará sellar su boleto a los 16avos de final cuando se enfrente con Sudáfrica.

La 3ra fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Miércoles 24/6

  • Suiza – Canadá a las 16
  • Bosnia y Herzegovina – Qatar a las 16
  • Escocia – Brasil a las 19
  • Marruecos – Haití a las 19
  • Sudáfrica – Corea del Sur a las 22
  • República Checa – México a las 22

Jueves 25/6

  • Ecuador – Alemania a las 17
  • Curazao – Costa de Marfil a las 17
  • Túnez – Países Bajos a las 20
  • Japón – Suecia a las 20
  • Paraguay – Australia a las 23
  • Turquía – Estados Unidos a las 23

Viernes 26/6

  • Noruega – Francia a las 16
  • Senegal – Irak a las 16
  • Uruguay – España a las 21
  • Cabo Verde – Arabia Saudita a las 21

Sábado 27/6

  • Egipto – Irán a las 00:00
  • Nueva Zelanda – Bélgica a las 00:00
  • Croacia – Ghana a las 18
  • Panamá – Inglaterra a las 18
  • Colombia – Portugal a las 20:30
  • República Democrática del Congo – Uzbekistán a las 20:30
  • Argelia – Austria a las 23
  • Jordania – Argentina a las 23

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