Los partidos de este miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: se definen los grupos A, B y C

En uno de ellos, Canadá y Suiza se enfrentarán en el BC Place de Vancouver para definir quién se quedará con la primera posición, mientras que, a la misma hora, Bosnia y Qatar se medirán en un mano a mano por la clasificación.

México juega con República Checa para asegurar el primer puesto.

Más tarde, a las 19, se definirá el Grupo C, que tiene como grandes protagonistas a Brasil y a Marruecos, que llegan a la última fecha con 4 puntos cada uno. El rival de Brasil será Escocia, que tiene 3 puntos y necesita un buen resultado para asegurarse la clasificación, mientras que Marruecos se enfrentará con la ya eliminada Haití. En caso de que Brasil y Marruecos ganen, el primero en el grupo será aquel que termine con mejor diferencia de gol.