Si escribís tu firma inclinada hacia la derecha, te contamos qué significa y qué les dice a los demás

La forma en la que una persona firma, si pone su nombre, su apellido, si agrega o no un punto final, el tamaño o la inclinación puede revelar mucho sobre su personalidad, su forma de pensar, hasta su nivel de autoestima e incluso su estatus social.

La inclinación en grafología es el termómetro de los sentimientos.

La firma es un elemento de identidad único. No solo es válido en documentos, sino también actúa como una especie de "huella psicológica". La grafología estudia cómo los pequeños detalles, como la inclinación, el tamaño, la presión, el nombre, el apellido y los signos finales (como los puntos), tienen significados que pocas personas conocen y los incluyen de forma inconsciente, a lo que los identifica. En este caso, te contamos qué significado tiene firmar con una inclinación hacia la derecha.