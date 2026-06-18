A través de una firma se pueden conocer todos los aspectos de la vida de las personas; desde el temperamento y las vivencias personales hasta las relaciones con los demás. Por eso, cuando una persona opta por firmar y tachar su firma, la grafología le da un gran significado. Te contamos qué significa.
Si tachas o rayas tu firma al hacerla, te contamos qué significa sobre vos
Muchas personas están acostumbradas a su forma particular de firmar, pero no todos saben qué significa que cuando se la tacha o raya
Firmar documentos, cartas o incluso correos electrónicos es una práctica que puede pasar desapercibida, pero que en realidad revela aspectos interesantes de la personalidad, la forma de comunicarse y la relación de una persona con su identidad.
Si tachas o rayas tu firma al hacerla, te contamos qué significa sobre vos
Cada vez es más común encontrar personas que hacen su firma y la tachan o rayan. Si bien puede parecer una simple cuestión de estilo, este hábito puede reflejar rasgos profundos de la personalidad y lo que se muestra ante otros. Para poder entender bien qué significa esta condición, nada mejor que ver qué dice la grafología.
Cuando alguien firma y luego la tapa con una delgada tachadura o rayadura, suele hacerlo por razones que pueden ir desde lo práctico y lo profesional hasta lo emocional y simbólico. Según la grafología, no se trata solo de una formalidad, sino de una manera de presentarse al mundo con una identidad clara y completa.
En este sentido, tachar la firma y su significado depende de diversos rasgos, como la fuerza en que se hace o letras que se coloquen dentro de la firma, etcétera. Aunque a rasgos generales suele ser un indicador de insatisfacción con la propia imagen. La persona que realiza este acto siente una especie de disconformidad con la forma en que se presenta ante los demás.
Además, la acción de tachar, que puede parecer agresiva o impulsiva, podría ser una forma de canalizar emociones reprimidas o angustia interna. El deseo desesperante de cambio y transformación también suele aflorar en este tipo de firmas donde la persona está insatisfecha con su situación actual y busca renovación.
Por último, el tachado también puede ser un reflejo de culpa, remordimiento o arrepentimiento. El mismo rechazo a la firma propia o a la autoexpresión es un significado relevante para la grafología.