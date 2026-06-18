Si tachas o rayas tu firma al hacerla, te contamos qué significa sobre vos

Cuando alguien firma y luego la tapa con una delgada tachadura o rayadura, suele hacerlo por razones que pueden ir desde lo práctico y lo profesional hasta lo emocional y simbólico. Según la grafología, no se trata solo de una formalidad, sino de una manera de presentarse al mundo con una identidad clara y completa.

En este sentido, tachar la firma y su significado depende de diversos rasgos, como la fuerza en que se hace o letras que se coloquen dentro de la firma, etcétera. Aunque a rasgos generales suele ser un indicador de insatisfacción con la propia imagen. La persona que realiza este acto siente una especie de disconformidad con la forma en que se presenta ante los demás.

firma (4) Este tipo de firma refleja estados emocionales y actitudes que podrían estar ocultos incluso para la persona. Foto Canva

Además, la acción de tachar, que puede parecer agresiva o impulsiva, podría ser una forma de canalizar emociones reprimidas o angustia interna. El deseo desesperante de cambio y transformación también suele aflorar en este tipo de firmas donde la persona está insatisfecha con su situación actual y busca renovación.

Por último, el tachado también puede ser un reflejo de culpa, remordimiento o arrepentimiento. El mismo rechazo a la firma propia o a la autoexpresión es un significado relevante para la grafología.