Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta del pájaro o popularmente conocida como ave del paraíso, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Si tenés una flor del pájaro o strelitzia, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
El ave del paraíso o flor del pájaro es una especie que todos tenemos en casa y carga consigo un profundo significado espiritual capaz de traer beneficios
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El ave del paraíso es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta del pájaro o ave del paraíso, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta del pájaro tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
La planta del pájaro o ave del paraíso, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero porque se asocia con la libertad, la paz interior, la transformación y la conexión con un propósito superior. Su forma de las alas de un pájaro simboliza la capacidad de elevarse por encima de las dificultades, mientras que sus vibrantes colores representan la alegría, la vitalidad y la belleza exótica. Sin embargo, más allá de esas características peculiares, atrae otros beneficios:
- Es una representación suprema del paraíso debido a su forma y colores.
- Tenerlas en casa representa los valores del amor y la fidelidad, ya que hay aves que son fieles a su pareja hasta el día de su muerte.
- Se relaciona con la abundancia, la prosperidad y el éxito.
- Funciona como un recordatorio de que el crecimiento personal conduce a una nueva libertad y al empoderamiento.
- Evocan a la alegría.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería y que te beneficie, poner esta planta en espacios orientados al Sur, ya que sus colores vibrantes y su aspecto exótico pueden potenciar la energía del elemento Fuego, predominante en el Sur.