Si tenés una flor del pájaro o strelitzia, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

La planta del pájaro o ave del paraíso, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero porque se asocia con la libertad, la paz interior, la transformación y la conexión con un propósito superior. Su forma de las alas de un pájaro simboliza la capacidad de elevarse por encima de las dificultades, mientras que sus vibrantes colores representan la alegría, la vitalidad y la belleza exótica. Sin embargo, más allá de esas características peculiares, atrae otros beneficios:

Es una representación suprema del paraíso debido a su forma y colores.

Tenerlas en casa representa los valores del amor y la fidelidad, ya que hay aves que son fieles a su pareja hasta el día de su muerte.

que son fieles a su pareja hasta el día de su muerte. Se relaciona con la abundancia, la prosperidad y el éxito.

Funciona como un recordatorio de que el crecimiento personal conduce a una nueva libertad y al empoderamiento.

Evocan a la alegría.

flor Ave del Paraíso (2) También conocida como ave del paraíso o flor del paraíso es una planta muy amigable, noble y muy resistente.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería y que te beneficie, poner esta planta en espacios orientados al Sur, ya que sus colores vibrantes y su aspecto exótico pueden potenciar la energía del elemento Fuego, predominante en el Sur.