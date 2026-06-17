Despertarte en las noches para ir al baño o simplemente porque te desvelaste suele ser muy molesto, sobre todo cuando no te deja dormir bien. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta además de las razones, es el horario en que sucede.
Si sos de las personas que se despierta entre las 2 y las 3:30 de la madrugada, te contamos qué significa
Despertarse a mitad de la noche es un algo muy común, pero cuando es en determinado rango horario la ciencia explica qué es lo que está pasando y qué significa
Por ejemplo, si sos de los que se despierta entre las 2:00 y 3:33 de la madrugada, por ejemplo, la ciencia tiene algo para decirte sobre qué es lo que está pasando y qué significa.
Qué significa despertarse en la madrugada
Algunas veces despertarse en medio de la madrugada genera una sensación de bienestar porque significa que falta para que suene la alarma del despertador, pero en otros casos puede ser frustrante cuando este hábito evita el buen descanso.
Muchas pueden ser las causas de desvelo y más allá de los factores externos, hay dos procesos internos relacionados con esto. El primero es el ritmo circadiano, y el segundo es el ciclo del sueño.
En el primer caso, es ese reloj biológico indicador de los ciclos de sueño el que está fallando. Es un proceso donde la melatonina, es decir, la hormona del sueño, transmite información al cerebro y prepara al cuerpo para el sueño cuando es la tarde o la noche.
Por otro lado, respecto a los ciclos y las etapas del sueño, cuando se ven afectadas hay circunstancias internas y externas que pueden afectar a nuestro ritmo circadiano o ciclo de sueño. Uno de ellos es la edad por ejemplo, la menopausia, nocturia (interrumpir el sueño por ganas de ir al baño), dolor de cabeza, la ansiedad o la depresión e incluso la toma de medicaciones.
Por qué algunas personas se despiertan a las 3:30 de la madrugada
Místicamente, a ciertas personas les pasa que se despiertan entre ciertos horarios y las 3:00 de la mañana es el que más significado tiene. La razón es que es ese momento los niveles de melatonina empiezan a bajar, esto mientras la hormona del estrés y la alerta se prepara para recibir el amanecer.
En este momento hay intervalos de sueño profundo y sueño ligero, por eso ante cualquier circunstancia el cerebro decide activarse por algún estímulo. Además, puede significar:
- Que es una hora donde se vive de manera contraria el momento de la muerte de Cristo (fallecido a las 15:00 horas según la Biblia)
- El 3:33 significa una alineación total de la mente, cuerpo y alma, es decir, que vas por el camino correcto.