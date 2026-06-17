Si sos de las personas que se despierta entre las 2 y las 3:30 de la madrugada, te contamos qué significa

despertarse, madrugada Muchos son los factores que puden sabotear el buen descanso a la hora de dormir. Foto Canva

Muchas pueden ser las causas de desvelo y más allá de los factores externos, hay dos procesos internos relacionados con esto. El primero es el ritmo circadiano, y el segundo es el ciclo del sueño.

En el primer caso, es ese reloj biológico indicador de los ciclos de sueño el que está fallando. Es un proceso donde la melatonina, es decir, la hormona del sueño, transmite información al cerebro y prepara al cuerpo para el sueño cuando es la tarde o la noche.

Por otro lado, respecto a los ciclos y las etapas del sueño, cuando se ven afectadas hay circunstancias internas y externas que pueden afectar a nuestro ritmo circadiano o ciclo de sueño. Uno de ellos es la edad por ejemplo, la menopausia, nocturia (interrumpir el sueño por ganas de ir al baño), dolor de cabeza, la ansiedad o la depresión e incluso la toma de medicaciones.

Por qué algunas personas se despiertan a las 3:30 de la madrugada

despertarse, madrugada, 3 Entender las causas de nuestros problemas de sueño puede servirnos como primer paso para solucionarlos. Foto El Tiempo

Místicamente, a ciertas personas les pasa que se despiertan entre ciertos horarios y las 3:00 de la mañana es el que más significado tiene. La razón es que es ese momento los niveles de melatonina empiezan a bajar, esto mientras la hormona del estrés y la alerta se prepara para recibir el amanecer.

En este momento hay intervalos de sueño profundo y sueño ligero, por eso ante cualquier circunstancia el cerebro decide activarse por algún estímulo. Además, puede significar: