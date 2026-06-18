Tras otra rueda de subas generalizadas, el dólar oficial tocó su precio más alto en 5 meses

dolar tarjeta, fin cepo cambiario.jpg El dólar tarjeta ratificó su condición del más caro

La marcada tendencia alcista sigue reflejando la búsqueda de cobertura en moneda extranjera por parte de los inversores y tomas de ganancias del sector financiero. Los dólares financieros paralelos acompañaron este movimiento con incrementos que se consolidaron hacia el final de la tarde.

En contraste, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó un avance acotado del dólar mayorista, que cerró en $1.451 para la venta producto de un ascenso de $9,50. Aún así se mantuvo como el más barato del mercado legal.

Por su parte, el dólar tarjeta se consolidó otra vez como el más caro de la jornada: el dólar referencia para el turismo y consumos en moneda extranjera subió 0,60% hasta los $1.912,68, valor que incluye los recargos impositivos a cuenta de Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista y los dólares financieros

En el sector de los dólares financieros, operados legalmente a través de la compraventa de bonos y acciones en el mercado local y el exterior, la firmeza se consolidó con fuerza hacia el final de la tarde con subas generalizadas tanto para el MEP como para el CCL.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Bolsa, utilizado ampliamente por los ahorristas para dolarizarse sin topes ni cepos, acompañó la tendencia alcista ubicándose en $1.467,98 para la venta.

Por su parte, como es habitual, el dólar Contado con Liquidación (CCL) lo superó con holgura. Y rompiendo la barrera anterior alcanzó los $1.511,98, tras mostrar volatilidad al mediodía en sintonía con el mercado de renta variable y bonos soberanos.

Al mismo tiempo, el dólar mayorista avanzó para cerrar en un precio de venta de $1.451,11 luego de acumular un incremento de 0,66%. En ese contexto, las bandas cambiarias que ajusta diariamente el Banco Central como parámetro de intervención se acomodaron en un piso de $778,48 y un piso de $1.788,48.

Cotizaciones del dólar este jueves 18 de junio

Dólar Blue: Compra $1.465 / Venta $1.485

Dólar Oficial: Compra $1.420 / Venta $1.470

Dólar Mayorista: Compra $1.441 / Venta $1.451

Dólar MEP: Compra $1.467,30 / Venta $1.467,50

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): Compra $1.508,50 / Venta $1.509,70

Dólar Tarjeta: Venta $1.911