El dólar oficial volvió a subir después de dos ruedas y se sumó a otras cotizaciones en alza

Este miércoles 17 de junio el dólar oficial volvió a subir por primera vez desde el viernes, y se ubicó a $1.460 en la pizarra del Banco Nación. También cerró en alza el mayorista, mientras el dólar blue fue uno de los que concentró la atención al tocar los $1.475 para la venta en otra rueda de subas generalizadas.
La marcada tendencia alcista fue liderada por la divisa formal, que sumó $10 después de 2 ruedas estable en $1.450. Le seguieron en magnitud los dólares financieros paralelos.
Justamente, para los analistas la semana continúa con presión sobre los tipos alternativos, incluso un blue que viene en ascenso ininterrumpido. Todo en un contexto en el que los inversores optaron por coberturas en moneda extranjera y tomas de ganancias en el sector financiero.
En contraste, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su habitual esquema de microdevaluaciones reguladas. Dentro de ese contexto, el mayorista tocó los $1.441,50, convirtiéndose en el más barato del mercado en otra jornada de subas generalizadas de las distintas cotizaciones del dólar.
El dólar tarjeta resultó otra vez el más caro al cerrar arriba de los $1.900. La cotización que es referencia para consumos en moneda extranjera y para el sector turístico, alcanzó los $1.901,20, un valor que incluye el recargo a cuenta de Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar MEP
En el sector de los dólares financieros, que se operan legalmente a través de la compraventa de bonos y acciones en el mercado local y el exterior, la tendencia al alza se consolidó con fuerza hacia el final de la tarde.
El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Bolsa, utilizado ampliamente por los ahorristas para dolarizarse sin topes ni cepos, llegó a $1.462,08. Pero el dólar CCL otra vez lo superó en casi $25.
Con un aumento de 0,56%, el dólar Contado con Liquidación tocó los $1.508,70. Había mostrado volatilidad al mediodía, como parte de una dinámica a tono con el mercado de renta variable y bonos soberanos.
Al mismo tiempo, el dólar mayorista se movió hacia arriba para cerrar en $1.441,50. Fue al cabo de un día en el que el Banco Central volvió a ajustar las bandas cambiarias en las que se mueve ese tipo de cambio: un piso de $779,16 y un techo o banda máxima de $1.786,94.