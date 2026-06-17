El dólar oficial volvió a subir después de dos ruedas y se sumó a otras cotizaciones en alza

En contraste, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su habitual esquema de microdevaluaciones reguladas. Dentro de ese contexto, el mayorista tocó los $1.441,50, convirtiéndose en el más barato del mercado en otra jornada de subas generalizadas de las distintas cotizaciones del dólar.

El dólar tarjeta resultó otra vez el más caro al cerrar arriba de los $1.900. La cotización que es referencia para consumos en moneda extranjera y para el sector turístico, alcanzó los $1.901,20, un valor que incluye el recargo a cuenta de Ganancias.

dolar.jpg Pese a la inercia alcista, el dólar mayorista, siempre monitoreado por el Banco Central, fue el más económico de la rueda cambiaria

Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar MEP

En el sector de los dólares financieros, que se operan legalmente a través de la compraventa de bonos y acciones en el mercado local y el exterior, la tendencia al alza se consolidó con fuerza hacia el final de la tarde.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Bolsa, utilizado ampliamente por los ahorristas para dolarizarse sin topes ni cepos, llegó a $1.462,08. Pero el dólar CCL otra vez lo superó en casi $25.

Con un aumento de 0,56%, el dólar Contado con Liquidación tocó los $1.508,70. Había mostrado volatilidad al mediodía, como parte de una dinámica a tono con el mercado de renta variable y bonos soberanos.

Al mismo tiempo, el dólar mayorista se movió hacia arriba para cerrar en $1.441,50. Fue al cabo de un día en el que el Banco Central volvió a ajustar las bandas cambiarias en las que se mueve ese tipo de cambio: un piso de $779,16 y un techo o banda máxima de $1.786,94.