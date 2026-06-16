Con un dólar oficial estable, el dólar blue se despegó en una rueda de subas generalizadas

dolar tarjeta, fin cepo cambiario.jpg El dólar tarjeta fue parte de la tendencia alcista y volvió a ser el más caro al cerrar cerca de los $1.900

El dólar tarjeta, referencia para consumos en moneda extranjera y para el sector turístico, alcanzó los $1.897,27. Un valor de venta producto de un alza de 0,14% a partir de los $1.887 iniciales, que incluyó el recargo a cuenta de Ganancias y lo ratificó otra vez como el más costoso.

Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar MEP

En el sector de los dólares financieros, que se operan legalmente a través de la compraventa de bonos y acciones en el mercado local y el exterior, la tendencia al alza se consolidó con fuerza hacia el final de la tarde.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Bolsa, utilizado ampliamente por los ahorristas para dolarizarse sin topes ni cepos, subió $5,40 hasta frenar en los $1.456,92. Pero el dólar CCL lo superó.

Con un aumento de 0,35%, el dólar Contado con Liquidación rompió la barrera de los $1.500. Había llegado al mediodía a cotizarse en $1.494, como parte de una dinámica que coincidió con una retracción generalizada del mercado de renta variable y bonos soberanos.

Al mismo tiempo, el dólar mayorista se movió 0,34% hacia arriba para cerrar en $1.436,50. Fue al cabo de un día en el que el Banco Central volvió a ajustar las bandas cambiarias en las que se mueve ese tipo de cambio: el piso quedó en $779,85, y el máximo o techo de regulación tocó los $1.785,41.