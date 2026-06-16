Con un dólar oficial estable, el dólar blue se despegó en una rueda de subas generalizadas

En la primera jornada hábil de la semana tras el feriado, este martes 16 de junio registró subas generalizadas de todas las cotizaciones del dólar salvo el oficial, que se mantuvo en $1.450 en la pizarra del Banco Nación. También cerró sin cambios el mayorista, mientras el dólar blue fue el que más escaló antes de tocar los $1.470 para la venta.
La marcada tendencia alcista estuvo liderada por el paralelo, que llegó a cotizarse a $1.470, un 0,68% más. Para los analistas la nueva semana arrancó con renovada presión sobre los tipos de cambio paralelos, en un contexto donde los inversores optaron por coberturas en moneda extranjera y tomas de ganancias en el sector financiero.
En contraste, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su habitual esquema de microdevaluaciones reguladas. Dentro de ese contexto, el dólar mayorista tocó los $1.436, convirtiéndose en el más barato del mercado.
El dólar tarjeta, referencia para consumos en moneda extranjera y para el sector turístico, alcanzó los $1.897,27. Un valor de venta producto de un alza de 0,14% a partir de los $1.887 iniciales, que incluyó el recargo a cuenta de Ganancias y lo ratificó otra vez como el más costoso.
Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar MEP
En el sector de los dólares financieros, que se operan legalmente a través de la compraventa de bonos y acciones en el mercado local y el exterior, la tendencia al alza se consolidó con fuerza hacia el final de la tarde.
El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Bolsa, utilizado ampliamente por los ahorristas para dolarizarse sin topes ni cepos, subió $5,40 hasta frenar en los $1.456,92. Pero el dólar CCL lo superó.
Con un aumento de 0,35%, el dólar Contado con Liquidación rompió la barrera de los $1.500. Había llegado al mediodía a cotizarse en $1.494, como parte de una dinámica que coincidió con una retracción generalizada del mercado de renta variable y bonos soberanos.
Al mismo tiempo, el dólar mayorista se movió 0,34% hacia arriba para cerrar en $1.436,50. Fue al cabo de un día en el que el Banco Central volvió a ajustar las bandas cambiarias en las que se mueve ese tipo de cambio: el piso quedó en $779,85, y el máximo o techo de regulación tocó los $1.785,41.