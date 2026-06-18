La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi que Florencia Peña difundió este jueves en el streaming Luzu TV provocó una fuerte reacción de periodistas, conductores y relatores deportivos, quienes cuestionaron desde la falta de chequeo de la información hasta el tono utilizado para comunicarla al aire.
Periodistas repudiaron el gravísimo error de Luzu TV al dar por muerto a Jorge Messi
Ángel de Brito, Jorge Rial, Dominique Metzger, Esteban Edul y otros cuestionaron la difusión de la falsa noticia en Luzu TV. Florencia Peña renunció
A las pocas horas, la conductora pidió disculpas a la familia Messi a través de las redes y anunció su alejamiento del canal de Nicolás Occhiato, quien ya había anunciado la desvinculación de todo el equipo de producción de Peña.
Una de las primeras en pronunciarse fue Dominique Metzger. La periodista de TN y El Trece sostuvo que quienes trabajan frente a un micrófono deben tener "profesionalidad, oficio y responsabilidad" y advirtió que "no vale todo lo mismo" al momento de informar.
Ángel de Brito se enteró del episodio mientras conducía un programa en Bondi Live. Tras observar el video lanzó un breve "¿qué necesidad?" y luego recordó que la propia Flor Peña ha denunciado en varias oportunidades la difusión de información falsa sobre su persona.
Una catarata de críticas contra Florencia Peña
Yanina Latorre también cargó contra la conductora desde sus redes sociales. "Es un papelón que una profesional con tantos años de TV diga una barbaridad solo porque lo leyó en redes", escribió. Además, calificó a Peña como "irresponsable, insensible y nada profesional".
Otro de los que reaccionó fue Jorge Rial. El conductor compartió el comunicado de Nicolás Occhiato sobre las medidas que adoptará Luzu TV y escribió: "Acá es cuando se nota la diferencia entre profesionales e improvisados".
La discusión también llegó a Intrusos. Allí, Rodrigo Lussich consideró que la responsabilidad principal corresponde al medio. "El responsable es Luzu TV", sostuvo, aunque reconoció que Peña podría haber evitado difundir una información sin confirmar.
El periodista Manu Jove fue uno de los más duros. "Es falso el rumor que circula y todos los que lo reproducen son irrespetuosos, tontos, hijos de p... o antipatria", escribió.
Diego Poggi, por su parte, apuntó contra la forma en que fue presentada la noticia. "Lo que más me llama la atención es que contó la noticia fake sin ningún tipo de respeto, en el medio de un chivo y casi en tono jocoso", señaló. Luego responsabilizó tanto a la producción como a la conductora.
Desde Estados Unidos, donde cubre el Mundial de Clubes, Flavio Azzaro también se mostró crítico. "La manera en la que contó la información, cómo lo dice y que lo vas a decir al aire como si fuera algo más", cuestionó. Además, calificó el episodio como "gravísimo".
Federico Bulos tampoco ocultó su malestar. "Qué vergüenza. Vayan a bailar y actuar a las tablas, dejen que las noticias las demos los periodistas", publicó.
Entre las reacciones también apareció la de Esteban Edul, quien utilizó el episodio para destacar la importancia de verificar la información antes de publicarla. "Hay primicias, pero es mejor llegar último", escribió.
Gustavo López dejó una de las frases más comentadas de la jornada al analizar el episodio: "Me pasa a mí y me voy a vivir a Canadá".
En tanto, Gastón Recondo puso el foco en quienes impulsaron originalmente el rumor. "Me hace mucho ruido quién echó a rodar esto. Sin ninguna duda hay una segunda intención", afirmó durante una entrevista con Data Clave.