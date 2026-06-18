Periodistas repudiaron el gravísimo error de Luzu TV al dar por muerto a Jorge Messi

Ángel de Brito se enteró del episodio mientras conducía un programa en Bondi Live. Tras observar el video lanzó un breve "¿qué necesidad?" y luego recordó que la propia Flor Peña ha denunciado en varias oportunidades la difusión de información falsa sobre su persona.

angel de brito angelitas 2025.jpg El periodista Ángel de Brito fulminó a Florencia Peña.

Una catarata de críticas contra Florencia Peña

Yanina Latorre también cargó contra la conductora desde sus redes sociales. "Es un papelón que una profesional con tantos años de TV diga una barbaridad solo porque lo leyó en redes", escribió. Además, calificó a Peña como "irresponsable, insensible y nada profesional".

Otro de los que reaccionó fue Jorge Rial. El conductor compartió el comunicado de Nicolás Occhiato sobre las medidas que adoptará Luzu TV y escribió: "Acá es cuando se nota la diferencia entre profesionales e improvisados".

La discusión también llegó a Intrusos. Allí, Rodrigo Lussich consideró que la responsabilidad principal corresponde al medio. "El responsable es Luzu TV", sostuvo, aunque reconoció que Peña podría haber evitado difundir una información sin confirmar.

El periodista Manu Jove fue uno de los más duros. "Es falso el rumor que circula y todos los que lo reproducen son irrespetuosos, tontos, hijos de p... o antipatria", escribió.

Diego Poggi, por su parte, apuntó contra la forma en que fue presentada la noticia. "Lo que más me llama la atención es que contó la noticia fake sin ningún tipo de respeto, en el medio de un chivo y casi en tono jocoso", señaló. Luego responsabilizó tanto a la producción como a la conductora.

Diego Poggi2 Diego Poggi criticó la noticia falsa y el tono que utilizó Florencia Peña.

Desde Estados Unidos, donde cubre el Mundial de Clubes, Flavio Azzaro también se mostró crítico. "La manera en la que contó la información, cómo lo dice y que lo vas a decir al aire como si fuera algo más", cuestionó. Además, calificó el episodio como "gravísimo".

Federico Bulos tampoco ocultó su malestar. "Qué vergüenza. Vayan a bailar y actuar a las tablas, dejen que las noticias las demos los periodistas", publicó.

Entre las reacciones también apareció la de Esteban Edul, quien utilizó el episodio para destacar la importancia de verificar la información antes de publicarla. "Hay primicias, pero es mejor llegar último", escribió.

Gustavo López dejó una de las frases más comentadas de la jornada al analizar el episodio: "Me pasa a mí y me voy a vivir a Canadá".

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En tanto, Gastón Recondo puso el foco en quienes impulsaron originalmente el rumor. "Me hace mucho ruido quién echó a rodar esto. Sin ninguna duda hay una segunda intención", afirmó durante una entrevista con Data Clave.