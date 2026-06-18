Nicolás Occhiatto tomó una drástica decisión con Florencia Peña en LUZU TV

Tuit Nico Occhiatto

Luego de expresar su indignación a través de un comunicado en sus redes, el dueño de Luzu TV tomó la decisión de que la actriz y los productores responsables de difundir la noticia falsa fueran desvinculados de la empresa. En el caso de Peña adelantó que "tomará la decisión de dar un paso al costado".

El pedido de disculpas de Occhiato luego de la fake news de Florencia Peña: “Fue un error inadmisible”

El fundador de LUZU TV Nicolás Occhiato usó su cuenta de X (ex Twitter) para pedir disculpas después de que Florencia Peña asegurara al aire de Luzu, de manera errónea, que el padre de Lionel Messi había fallecido.