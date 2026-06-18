El dueño del canal de streaming LUZU TV, Nicolás Occhiato informó a través de Twitter que Florencia Peña no seguirá siendo parte de la empresa de comunicación y entretenimiento. Esto, a raíz de que la actriz y conductora informó que había fallecido Jorge Messi, padre de Lionel, capitán de la Selección Argentina.
Nicolás Occhiatto tomó una drástica decisión con Florencia Peña en LUZU TV
Luego de informar erróneamente que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido, Nicolás Occhiato anunció que Florencia Peña "renunciará" al canal de streaming
Luego de expresar su indignación a través de un comunicado en sus redes, el dueño de Luzu TV tomó la decisión de que la actriz y los productores responsables de difundir la noticia falsa fueran desvinculados de la empresa. En el caso de Peña adelantó que "tomará la decisión de dar un paso al costado".
El pedido de disculpas de Occhiato luego de la fake news de Florencia Peña: “Fue un error inadmisible”
El fundador de LUZU TV Nicolás Occhiato usó su cuenta de X (ex Twitter) para pedir disculpas después de que Florencia Peña asegurara al aire de Luzu, de manera errónea, que el padre de Lionel Messi había fallecido.
A través de un contundente comunicado, el conductor y del canal de streaming, no coultó en lo más mínimo su malestar por el episodio. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, escribió.
En tanto, la familia Messi, ante tanta desinformación decidió emitir un comunicado para aclarar la situación que, luego del partido de Argentina con Argelia Lionel Messi había referido, pero sin dar detalles. En esa ocasión se refirió al problema como extra fubolístico.