Cómo son los "mini hoteles" para dormir en estaciones de servicio de Argentina y cuánto saldrá la noche

estaciones de servicio hotel 3 Las instalaciones de las habitaciones modulares que se instalarían en las estaciones de servicio. Foto: Flash Construcciones.

Mini hoteles en estaciones de servicio argentinas: cuánto cuestan y cómo funcionarán

Uno de los aspectos más destacados del proyecto, según informa Noticias Argentinas, es la velocidad de instalación. Mientras una construcción tradicional puede demorar varios meses, estos módulos estarían operativos en apenas 15 días, permitiendo generar ingresos en un plazo mucho más corto.

Además, la operatoria estará integrada a una app llamada Descansa Flash, desde donde los usuarios podrán consultar disponibilidad, reservar, pagar y acceder a la habitación mediante un código digital, sin necesidad de pasar por recepción.

El modelo toma como referencia a los populares hoteles cápsula de Japón, donde una noche suele costar entre 4.500 y 8.000 yenes, equivalentes a aproximadamente 30 y 55 dólares. Con un dólar cercano a $1.440, esos valores representarían en Argentina entre $43.200 y $79.200 por noche.

estaciones de servicio hotel 2 Así serían las habitaciones modulares para dormir en las estaciones de servicio. Una nueva opción en la ruta. Foto: Flash Construcciones.

Aunque las tarifas locales todavía no fueron anunciadas, el proyecto busca posicionarse como una alternativa accesible y práctica para el descanso en las rutas del país.

La empresa informó que el costo de fabricación es de $1.200.000 por metro cuadrado más IVA. De esta manera, un módulo estándar de 10 m² demanda una inversión estimada de $12.000.000 más IVA.

La iniciativa forma parte de Descansa Flash, un emprendimiento que busca instalar pequeñas habitaciones prefabricadas en estaciones de servicio, paradores y otros puntos de alto tránsito vehicular.