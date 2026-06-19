Cómo son los "mini hoteles" para dormir en estaciones de servicio de Argentina y cuánto saldrá la noche

Hay expectativa entre los viajeros porque las estaciones de servicio argentinas podrían sumar en los próximos meses una propuesta inédita para quienes recorren largas distancias: mini hoteles modulares ubicados al costado de las rutas, diseñados para dormir, ducharse o recuperar energías antes de seguir viaje.
El novedoso sistema apunta especialmente a camioneros, viajantes, turistas en general y familias que necesiten hacer una pausa segura durante sus recorridos.
Cada unidad, denominada Box Flash, mide 2,60 metros por 3,80 metros, lo que equivale a unos 10 metros cuadrados. Los módulos podrán alquilarse por horas, medio día o jornadas completas y contarán, según el equipamiento elegido, con baño privado, ducha, aire acondicionado, WiFi y televisión.
Mini hoteles en estaciones de servicio argentinas: cuánto cuestan y cómo funcionarán
Uno de los aspectos más destacados del proyecto, según informa Noticias Argentinas, es la velocidad de instalación. Mientras una construcción tradicional puede demorar varios meses, estos módulos estarían operativos en apenas 15 días, permitiendo generar ingresos en un plazo mucho más corto.
Además, la operatoria estará integrada a una app llamada Descansa Flash, desde donde los usuarios podrán consultar disponibilidad, reservar, pagar y acceder a la habitación mediante un código digital, sin necesidad de pasar por recepción.
El modelo toma como referencia a los populares hoteles cápsula de Japón, donde una noche suele costar entre 4.500 y 8.000 yenes, equivalentes a aproximadamente 30 y 55 dólares. Con un dólar cercano a $1.440, esos valores representarían en Argentina entre $43.200 y $79.200 por noche.
Aunque las tarifas locales todavía no fueron anunciadas, el proyecto busca posicionarse como una alternativa accesible y práctica para el descanso en las rutas del país.
La empresa informó que el costo de fabricación es de $1.200.000 por metro cuadrado más IVA. De esta manera, un módulo estándar de 10 m² demanda una inversión estimada de $12.000.000 más IVA.
La iniciativa forma parte de Descansa Flash, un emprendimiento que busca instalar pequeñas habitaciones prefabricadas en estaciones de servicio, paradores y otros puntos de alto tránsito vehicular.