Cerraron los retiros voluntarios en el INTA y su personal en Mendoza se achicó en 31 cargos

¿Qué pasó a nivel regional? Al sumar la delegación San Juan, el ajuste se cobró otros 12 cargos, un 30% de todos los empleados que tiene la unidad en la vecina provincia. Así, el ajuste total entre ambas provincias llega a 43 puestos.

INTA MENDOZA Una consecuencia del ajuste de personal en el INTA es la salida de personal calificado, sobre todo profesionales con doctorados y otras especializaciones Foto: INTA (Imagen ilustrativa).

Cómo afecta el ajuste al INTA en Mendoza

Reducir el personal del organismo es resultado de una serie de medidas que el gobierno nacional había empezado a impulsar en 2025. Y sobre el que, pese al freno impuesto por el Congreso a la degradación del INTA y el "tijeretazo" a su presupuesto, la Secretaría de Agricultura y el ministro de Modernización volvieron a insistir.

A la hora del balance, desde el organismo destacan que más que un impacto cuantitativo el programa de retiros voluntarios lo afecta cualitativamente, es decir, en el desarrollo de distintos proyectos.

"En la provincia se ven afectadas líneas de investigación en hongos comestibles, compostaje, ajo semilla libre de virus, biotecnología, frutos secos, forrajes y apicultura, entre otras. También se pierde capacidad en el área de extensión", resumieron.

Del primer análisis surge la pérdida de personal calificado que buscará nuevos rumbos en la actividad privada. Un ejemplo: de los 15 ahora ex trabajadores del INTA Mendoza 8 son profesionales, y entre ellos 4 de ellos cuentan con un doctorado.

Cuánto se achicó la planta del INTA en el país

De acuerdo a información brindada por delegados gremiales de ATE, hasta los últimos días 905 empleados presentaron sus solicitudes de adhesión a los retiros en todo el país. Y 800 ya aceptaron las condiciones para hacer efectivo el retiro y dejar de trabajar en el INTA.

Son los que adhirieron a las condiciones del programa de retiros, una cantidad equivalente al 16% de la planta repartida entre las distintas estaciones experimentales activas en distintos puntos del territorio nacional.

La apertura del programa de retiros se vincula al pase a disponibilidad de personal de mayor antigüedad que la Secretaría de Agricultura había dispuesto en agosto del 2025. Con la nueva ola de salidas, ahora el INTA se queda con una nómina aproximada de 4.500 trabajadores activos.