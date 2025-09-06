Inicio Política INTA
Tras el aval del Congreso

El INTA volvió a ser autárquico y en Mendoza esperan la devolución de su presupuesto para investigar

La directora de la Estación Experimental del INTA, Analía Díaz Bruno, dijo que mientras duró la degradación del organismo sólo recibieron fondos para servicios

Melisa Stopansky
Melisa Stopansky
En el INTA de Mendoza aguardan novedades sobre las partidas presupuestarias oara retomar los proyectos de investigación.

Analía Díaz Bruno, directora de la Estación Experimental de Mendoza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), explicó cómo sigue el futuro de la institución, luego de que el Congreso rechazara su degradación y la falta de autonomía para manejar sus recursos y volcarlos a la ciencia y a la técnica.

Uno de los cambios más importantes, que se tienen que dar en las próximas horas en el INTA, es la restitución de las partidas presupuestarias. Según indicó la funcionaria, en el último trimestre sólo se enviaron los fondos para el pago de los servicios y los proyectos de investigación tuvieron que quedar en pausa.

En Mendoza no hubo pase a disponibilidad de los trabajadores, como sí ocurrió en otros lugares del país. Sin embargo, los científicos y técnicos estaban muy limitados de continuar con los proyectos de investigación.

La estación experimental del INTA en Mendoza.

Qué implica el rechazo a la motosierra en el INTA

Bruno indicó que, a partir de ahora, vuelven a funcionar los consejos regionales y el Consejo Directivo Nacional, que es "nuestro principal órgano de gobernanza y quien toma las decisiones y va construyendo el rumbo de la institución".

A partir de la normalización de los consejos regionales, "se reactivan muchos de los procesos operativos internos de la institución que hasta el momento no teníamos forma de hacerlo porque los cambios estructurales habían provocado modificaciones en los procedimientos", lamentó la directora.

Una de las consecuencias directas de la motosierra fue el recorte al presupuesto.

"Hemos resuelto esa falta de recursos con otras fuentes que nosotros contamos, como son actividades que hacemos por convenio, fondos de las asociaciones cooperadoras que tiene la institución. Pero no hemos contado con el presupuesto que tiene el INTA para las investigaciones, para la actividad de extensión y el mantenimiento de las unidades. Eso fue lo más tangible de lo que significó este cambio de estructura".

La estructura del INTA en Mendoza

A través de un Decreto 462/2025 del presidente Javier Milei, el INTA pasó a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con una planta de 200 trabajadores en las sedes de Mendoza y San Juan, desde el 2024 comenzaron a consumarse los retiros voluntarios.

Ahora, luego de los rechazos en el Congreso, al INTA se le restituye su autonomía para funcionar, como también la potestad de manejar sus fondos.

Junto con el INTA se frenaron los procesos de pérdida de autonomía de Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el INV.

