El INTA volvió a ser autárquico y en Mendoza esperan la devolución de su presupuesto para investigar

INTA Mendoza.jpg La estación experimental del INTA en Mendoza.

Qué implica el rechazo a la motosierra en el INTA

Bruno indicó que, a partir de ahora, vuelven a funcionar los consejos regionales y el Consejo Directivo Nacional, que es "nuestro principal órgano de gobernanza y quien toma las decisiones y va construyendo el rumbo de la institución".

A partir de la normalización de los consejos regionales, "se reactivan muchos de los procesos operativos internos de la institución que hasta el momento no teníamos forma de hacerlo porque los cambios estructurales habían provocado modificaciones en los procedimientos", lamentó la directora.

Una de las consecuencias directas de la motosierra fue el recorte al presupuesto.

"Hemos resuelto esa falta de recursos con otras fuentes que nosotros contamos, como son actividades que hacemos por convenio, fondos de las asociaciones cooperadoras que tiene la institución. Pero no hemos contado con el presupuesto que tiene el INTA para las investigaciones, para la actividad de extensión y el mantenimiento de las unidades. Eso fue lo más tangible de lo que significó este cambio de estructura".

La estructura del INTA en Mendoza

A través de un Decreto 462/2025 del presidente Javier Milei, el INTA pasó a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con una planta de 200 trabajadores en las sedes de Mendoza y San Juan, desde el 2024 comenzaron a consumarse los retiros voluntarios.

Ahora, luego de los rechazos en el Congreso, al INTA se le restituye su autonomía para funcionar, como también la potestad de manejar sus fondos.

Junto con el INTA se frenaron los procesos de pérdida de autonomía de Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el INV.