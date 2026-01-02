Por qué muchas personas prefieren dormir desnudas y qué significa

Dormir desnudo: ¿qué significa y cuáles son sus beneficios?

Dormir sin ropa, aunque parece una práctica un poco loca, posee enormes beneficios que favorecen tanto a la salud física como a la mental.

¿Qué significa? Especialistas en Psicología y Médicos generales de la revista Psicología y Mente, enumeran dichos beneficios.

dormir desnuda Esta alternativa mejora el descanso, la conciliación del sueño y la comodidad general.

A un nivel general, dormir desnudo ayuda a mantener la salud, reponer los niveles de energía del organismo, producir hormonas, reducir inflamaciones y regular varias funciones corporales.

Dormir sin ropa mejora considerablemente la calidad del sueño. El cuerpo reduce la temperatura corporal cuando dormimos. Al hacerlo sin ropa, la temperatura se mantiene estable por más tiempo y las etapas del sueño son más profundas.

Algunos estudios indican que esta práctica, al dormir, favorece la salud reproductiva de los hombres, de acuerdo a lo explicado por el urólogo Brian Steixner.

El descenso de la temperatura corporal cuando dormimos podría aumentar la quema de calorías en el organismo. No significa que se pierda una gran cantidad de peso, pero sí contribuye a ello.

Dormir desnudo es bueno para la piel, ya que permite que los poros respiren, las células muertas se eliminen y la piel se mantenga más ventilada, tersa y saludable.

Finalmente, dormir sin ropa puede ser bueno para regular los niveles de cortisol en el cuerpo. El cortisol es la hormona que interviene en los procesos estresantes.

¿Cuál es la mejor posición para dormir?

dormir de costado La peor posición para dormir, según expertos, es boca abajo.

Para mejor el descanso y dormir de manera profunda, es importante adoptar una postura cómoda y sana para el cuerpo. La forma en que dormimos influye notablemente en cómo nos sentimos al despertar.

Hay quienes prefieren dormir boca arriba, boca abajo de lado o en posición fetal. Lo mejor para la salud es la postura de costado, según explican fisioterapeutas. Es importante mantener la columna en una posición segura y cómoda.